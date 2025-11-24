Hacemos Córdoba lamenta que "pasan los meses sin que el alcalde cumpla" con el antiguo Pabellón de la Juventud

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha lamentado este lunes que "sigan pasando los meses sin que el alcalde (el popular José María Bellido) cumpla su palabra" con la ciudadanía del Distrito Sur respecto al futuro del antiguo Pabellón de la Juventud, un proyecto "clave" para una de las zonas con mayores necesidades sociales y económicas de la ciudad.

En este sentido y en una nota, desde la coalición han señalado que "el gobierno municipal lleva meses prometiendo que presentaría al Consejo Rector del Imdeco el nuevo pliego de licitación". Según han enumerado, "primero anunciaron que estaría listo en septiembre, después en octubre y, a pesar de haber finalizado noviembre, no han llevado absolutamente nada, evidenciando un retraso injustificable y una falta de compromiso con el distrito Sur".

Hacemos Córdoba ha insistido en que "volver a sacar el pliego no garantiza en absoluto que no vuelva a ocurrir lo sucedido hace unos meses, cuando la licitación quedó desierta". Por ello, el grupo municipal vuelve a defender que el Ayuntamiento debe "asumir directamente la ejecución del proyecto, especialmente cuando no existe ningún problema de financiación", pues "en 2024 el alcalde dejó casi 40 millones de euros sin ejecutar, y todo apunta a que en 2025 volverá a repetirse el mismo patrón de inacción presupuestaria".

La coalición ha vuelto a lamentar la "falta de gestión y la inoperancia del alcalde y de su equipo de gobierno", que, en su opinión, son "incapaces de impulsar proyectos esenciales tanto en el distrito Sur como el antiguo Pabellón de la Juventud, como en otros puntos de la ciudad, entre ellos las instalaciones deportivas de Parque Azahara, igualmente abandonadas".

Hacemos Córdoba hado subraya la "importancia" de garantizar servicios públicos en todos los barrios y ha destacado que la oferta de espacios e instalaciones deportivas es "fundamental para el desarrollo social, comunitario y económico de la ciudad". Esta necesidad es "aún mayor en el Distrito Sur, donde se encuentran varios de los barrios más pobres de España", y donde los recursos públicos deberían ser una "herramienta para reducir desigualdades, no un compromiso que se retrasa indefinidamente".

"Los barrios no pueden seguir esperando mientras el alcalde continúa acumulando récords de dinero sin ejecutar y retrasos constantes en proyectos que son vitales para miles de vecinos", han apostillado desde el grupo municipal.