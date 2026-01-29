Hacemos Córdoba pide un plan de actuación coordinado para "devolver la normalidad" a la ciudad tras la borrasca

Archivo - Rama arrancada de un árbol, por la acción del viento, ante el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha exigido al Ayuntamiento de la capital cordobesa la puesta en marcha de un plan de actuación "coordinado, organizado y calendarizado" para "devolver a la normalidad a la ciudad" tras los efectos de la borrasca 'Kristin', que ha provocado "numerosos daños en vías públicas, espacios municipales y patrimonio privado como consecuencia de rachas de viento que alcanzaron los 109 kilómetros por hora".

En este sentido y en una nota, desde la coalición de izquierdas han señalado que el alcalde, el popular José María Bellido, debe "aprovechar el tiempo y estar trabajando ya" en la coordinación de todas las áreas municipales con competencias en la vía pública "para actuar con rapidez y eficacia". "La ciudadanía necesita una administración ágil, eficaz y resolutiva, no una administración lenta que prolongue durante meses la solución de los problemas", han señalado.

El grupo municipal ha señalado "los errores cometidos tras otras borrascas, cuando durante meses permanecieron árboles caídos en calles, barrios e instalaciones deportivas, impidiendo incluso la actividad de clubes deportivos". "No es de recibo que se repitan imágenes de abandono, inoperancia y falta de gestión como las que ya se vivieron en distintos barrios de la ciudad", han advertido.

Por ello, Hacemos Córdoba exige que el Ayuntamiento convoque de forma "urgente" a todos los departamentos implicados y elabore un plan de actuaciones "coordinado y calendarizado", que "permita intervenir de manera ordenada y rápida en todos los espacios afectados y recuperar la normalidad en los próximos días, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan".

Asimismo, el grupo municipal ha anunciado que solicitará información detallada sobre todas las actuaciones realizadas durante la borrasca 'Kristin', así como sobre la utilidad real de la aplicación meteorológica contratada por el Ayuntamiento.

Desde Hacemos Córdoba han mostrado "su sorpresa ante la falta de planificación y de aviso a la población, especialmente en zonas gravemente afectadas como la periferia", todo ello "pese a contar con herramientas que permiten prever con antelación episodios meteorológicos de alto riesgo". "Resulta incomprensible que, teniendo instrumentos para anticipar estas situaciones, no se haya informado adecuadamente a los vecinos ni se hayan tomado medidas preventivas", han señalado.

Hacemos Córdoba ha mostrado también su "preocupación" por la "sensación de indefensión vivida por la ciudadanía durante una jornada especialmente peligrosa", con "tejados volando, árboles cayendo y situaciones de riesgo incluso en entornos sensibles como centros educativos, reclamando explicaciones sobre las medidas de información preventiva trasladadas a la población afectada y sobre la coordinación entre los distintos servicios municipales".

Por último, la coalición ha vuelto a reclamar al alcalde que "retome de manera inmediata las conversaciones con la Confederación Hidrográfica para el mantenimiento y limpieza de los arroyos del término municipal". "Cada año se repiten episodios similares y la falta de mantenimiento de los cauces provoca inundaciones que podrían prevenirse", han señalado.

Hacemos Córdoba ha subrayado que "durante el último mandato en el que IU formó parte del gobierno municipal se llegó a plantear un convenio con la Confederación Hidrográfica" que "debe retomarse para garantizar el adecuado estado de los arroyos y evitar taponamientos que deriven en daños a viviendas y espacios públicos". "El alcalde debe remangarse, abandonar el perfil bajo y apostar por la coordinación entre administraciones. Actuar con planificación, celeridad y eficacia no es una opción, es una obligación", han apostillado desde el grupo municipal.