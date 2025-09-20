Hacemos Córdoba propone "reorientar Vimcorsa" hacia la construcción de viviendas para alquiler social

CÓRDOBA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha reclamado un "cambio de rumbo" en la empresa municipal Vimcorsa para que "vuelva a situar en el centro de su actividad" la construcción de viviendas destinadas al alquiler social, "en lugar de priorizar la venta".

Según ha indicado en una nota, esta "apuesta" responde a "la necesidad de dar respuesta real a las miles de personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida del Ayuntamiento de Córdoba, que siguen sin encontrar soluciones habitacionales asequibles".

Al respecto, señala que "según los datos del propio presupuesto, Vimcorsa prevé invertir 143 millones de euros en varias anualidades, de los cuales 115 millones --cerca del 80%-- se destinarán a viviendas para la venta". Para 2026, "la inversión prevista apenas alcanza los 12 millones, igualmente centrados en la venta y no en reforzar el parque de alquiler social".

"Este modelo convierte a la empresa municipal en una "mera constructora que prioriza criterios de rentabilidad por encima de su finalidad social", ha lamentado Hacemos Córdoba que defiende que "Vimcorsa debe recuperar su naturaleza como herramienta del Ayuntamiento para garantizar el derecho a la vivienda y avanzar hacia un modelo que supere el asistencialismo, fomentando la emancipación y la dignidad de las familias".

Esto, señala, implica "aumentar la inversión en viviendas de alquiler social, mejorar la gestión del parque público existente y apostar por la rehabilitación y la sostenibilidad de los edificios para evitar la gentrificación y la pobreza energética".

El grupo municipal recuerda que el objeto social de Vimcorsa, "modificado en el año 2000", establece "expresamente" que su finalidad es "el desarrollo de la política social de vivienda del Ayuntamiento de Córdoba", pero que, "sin embargo, el presupuesto presentado para 2026 evidencia que la empresa ha ido abandonando esa función para centrarse casi exclusivamente en la construcción y venta, dejando en segundo plano el alquiler y la respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía".

Por todo ello, Hacemos Córdoba ha votado en contra de los presupuestos de 2026 presentados en el Consejo de Administración de Vimcorsa, al considerar que "no reflejan un compromiso firme con el derecho a la vivienda en Córdoba ni con el carácter social que debe guiar a la empresa pública".