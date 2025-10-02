Un herido tras colisionar su turismo en la GR-30 en Granada con un microbús con todos sus ocupantes ilesos

GRANADA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida tras colisionar su turismo con un microbús con personas con necesidades especiales, todas ellas ilesas en este accidente, a primera hora de la tarde de este jueves en la circunvalación de Granada capital.

Los avisos sobre este suceso llegaban sobre las 15,25 horas de este jueves a Emergencias 112 Andalucía, según fuentes consultadas por Europa Press en este servicio de Presidencia de la Junta, y aludían a una colisión entre estos dos vehículos a la altura del kilómetro 10 de la GR-30 en dirección Madrid.

Desde el 112 se daba traslado a Guardia Civil de Tráfico y a los servicios sanitarios y de mantenimiento de la vía para la movilización de sus operativos. La colisión ha conllevado retenciones en la vía, que quedaba expedita antes de las 17,30 horas.

El equipo médico de emergencias ha atendido a la persona herida, que ocupaba el turismo, y ha confirmado que los ocupantes del microbús estaban ilesos, han detallado desde el 112.