Herido grave tras una deflagración en una casa de Guájar Alto (Granada) el pasado sábado

Archivo - Los Tedax, en imagen de archivo en una charla, se han hecho cargo de la investigación- GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre un accidente ocurrido el pasado sábado en una vivienda de la localidad de Guájar Alto, en término municipal de Los Guájares, en la comarca de la costa de Granada, en el que una persona resultaba herida de gravedad tras una deflagración. Se trata de un hombre de 61 años cuyo hijo de 25 también resultó con lesiones menos graves.

Fuentes consultadas por Europa Press en la Guardia Civil han detallado que están por determinar las causas que provocaron esta deflagración o si pudo tratarse de una explosión. Es el cuerpo de los Tedax-NRBQ el que se encarga del informe técnico.

El centro coordinador de Emergencias 112 Andalucía recibía una llamada de alerta sobre las 13,50 horas en que se daba cuenta de una deflagración en una vivienda de la calle Parada, tras lo que se movilizaba a Bomberos de Motril, Guardia Civil y servicios sanitarios.

Según las fuentes consultadas por Europa Press en el 112, la Guardia Civil daba cuenta después de un herido grave que había requerido de traslado a un centro hospitalario de Granada, mientras que servicios sanitarios informaban finalmente de la evacuación de dos hombres, uno de 61 y otro de 26 años, en concreto a Neurotraumatología del Hospital Virgen de las Nieves de la capital granadina.

Otras fuentes cercanas al caso consultadas por Europa Press han detallado que el herido grave trabajaba en labores de limpieza de esta vivienda cuando sucedieron los hechos. Se trata de un inmueble antiguo adquirido recientemente. Le acompañaba su hijo de 26 años, que resultó con lesiones de menor gravedad.