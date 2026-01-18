Herido un hombre de 34 años tras ser apuñalado durante la madrugada en la Avenida del Gran Capitán en Córdoba

Un coche y un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL.

CÓRDOBA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 34 años ha resultado herido tras ser presuntamente apuñalado en la madrugada de este domingo, 18 de enero, en la Avenida del Gran Capitán, en Córdoba capital, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

Los hechos se han producido sobre las 4,15 horas, cuando el centro de emergencias recibió una llamada de un testigo que alertaba de la presencia de un hombre "herido y sangrando" tras haber sido, presuntamente, agredido con un arma blanca.

La víctima ha sido trasladada al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Por el momento, no ha trascendido información sobre la evolución de su estado de salud.

Como consecuencia de los hechos, se activaron efectivos de la Policía Nacional y del Servicio de Urgencias y Emergencias 061. Fuentes policiales han confirmado a esta agencia que, por el momento, no se han producido detenciones y que la investigación continúa abierta.