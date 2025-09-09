Heridos por arma de fuego un varón y una mujer en un tiroteo en Puente Genil (Córdoba)

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

Un varón y una mujer han resultado heridos por arma de fuego este lunes como consecuencia de un tiroteo que ahora se investiga, sin detenidos hasta el momento, en la barriada Juan Rejano de la localidad cordobesa de Puente Genil.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación y del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, varios testigos alertaron de los disparos sobre las 20,30 horas de este lunes, en la calle Cantar del Vencido.

A la zona se trasladaron los agentes de la Guardia Civil, que investigan lo sucedido, así como la Policía Local y los facultativos sanitarios del 061. Uno de los heridos se desplazó por sus propios medios al hospital del municipio, aunque posteriormente fue evacuado, así como la otra persona herida, al Hospital Reina Sofía de la capital.