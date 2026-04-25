Heridos dos trabajadores tras ser golpeados en la cabeza con una viga en Motril (Granada)

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MOTRIL (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

Dos trabajadores han resultado heridos graves este pasado viernes tras ser golpeados en la cabeza con una viga mientras se encontraban en su jornada laboral en una obra de la localidad de Motril (Granada).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, los hechos han tenido lugar en la tarde de este pasado viernes, sobre las 16,00 horas, en la carretera de La Celulosa momento en el que el 112 recibía un aviso por parte de los compañeros de trabajos de ambos heridos alertando del incidente.

Acto seguido, la sala coordinadora movilizó a los servicios sanitarios, Policía Nacional y Local hasta el lugar de los hechos para atender a ambos heridos --dos varones de 47 y 46 años--. Posteriormente, los dos trabajadores tuvieron que ser trasladados al hospital Santa Ana y, además se alertó de la incidencia al centro de Prevención de Riesgos Laborales.