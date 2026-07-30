Heridos padre e hija al arder una embarcación en el puerto de Motril (Granada)

112 - HOSPITAL DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

Un hombre y su hija han resultado heridas este jueves al arder una embarcación en la localidad granadina de Motril en torno a las 13,43 horas, cuando varios testigos han alertado de un barco incendiado en el pantalán que hay junto al club náutico del municipio, según ha informado el 112.

Los avisos al centro de coordinación han comunicado que en el interior de la nave se ha podido producir, al parecer, la deflagración de una bombona y fuego en el motor. Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Motril para la extinción, junto con Guardia Civil y Salvamento Marítimo de Almería.

El 112 ha alertado también a Policía Nacional y Local, Cruz Roja, a la Autoridad Portuaria y a los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

Según fuentes del instituto armado, dos pasajeros, el propietario y su hija, han sido evacuados en ambulancia al centro hospitalario comarcal Santa Ana de Motril con quemaduras de diversa consideración.