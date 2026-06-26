Historiador pide investigar la figura femenina "desde una perspectiva de género" y no "como una selección aislada"

El medievalista y profesor del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) durante los cursos de verano de la UPO en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El investigador medieval y profesor del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), José María Miura, ha pedido aplicar "la perspectiva de género" en las investigaciones historiográficas y no tratar a la figura femenina "como un apartado específico sobre la mujer". Por ello, ha reconocido que "no se puede ignorar el papel de los colectivos de mujeres en cualquier periodo histórico" y ha señalado un "avance en las líneas de investigación para no dejar fuera de la Historia el análisis del 50% de la población".

En declaraciones a Europa Press, Miura ha admitido que "en numerosas ocasiones, los historiadores hemos dado por hecho de que ciertos objetos o sucesos no son de interés, como el menaje de una casa campesina o el tipo de comida que se utilizaba" y ha sustentado que dichos aspectos revelan "otras perspectivas, como la femenina". El investigador ha participado en el curso 'El entorno femenino de un rey de Castilla en el siglo XIII. Mujeres influyentes en el reinado de Alfonso X' como parte de los curso de verano de la UPO en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta.

"Lo ideal hubiera sido tener un testimonio directo para conocer la Historia que las mujeres tenían que contar pero eso no ocurre" ha contado Miura, aunque ha dicho que la clave para encontrar verdades de otros grupos sociales pasa por "preguntarse qué es lo que se quiere saber y desde ahí, hacer una revisión de la documentación". Pese a ello, ha corroborado que "el pensamiento que niega la igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI es el que entorpece grandemente estos acercamientos" al pasado con perspectiva de género. "Hay una tendencia a ser acomodados en los esfuerzos, y con tener claro cómo eran los hombres, pareciera que basta para no hacer un esfuerzo mayor", ha indicado.

Al hilo, ha descrito la influencia femenina con la que Alfonso X 'El Sabio' convivió y ha afirmado que el rey "tuvo que estar condicionado puesto que creció con un 50% de mujeres que, además, formaban parte de la Corte". En este sentido, Miura ha insistido en que "las mujeres influían en estos ámbitos de poder sin necesidad de estar presente en su ejercicio efectivo", un término que ha acuñado como "reginalidad" y que necesita "conocer primero a los personajes femeninos y su entorno" para comprenderse.

De esta forma, ha concretado que "un rey y en general, cualquier persona, no vive solo sino que actúa como un elemento colectivo" por lo que ha puesto de manifiesto el matrimonio y familia con la que guardó relación Alfonso X. "Fue hijo de una reina que ya condicionaba el poder, estuvo casado con una reina que hizo esa función, fue padre de otras hijas que alcanzaron la corona y también tuvo como abuela a una reina, doña Berenguela de Castilla", ha detallado Miura.

Por otra parte, ha admitido que a pesar de que las fuentes de la época sean de parte interesada y cuenten con una visión masculina de la Historia, "existen ejemplos de la presencia de mujeres en el ámbito de las miniaturas". "En el libro de ajedrez del rey aparece una abundancia enorme de mujeres jugando entre ellas, contra hombres o enseñando a sus hijos", lo que ha destacado por tratarse de "un elemento de entretenimiento que es complejo y que tradicionalmente se ha vinculado a los hombres", algo que para el historiador demuestra "la participación activa de las mujeres en estos juegos durante el siglo XIII".

Asimismo, ha querido poner en valor el presente curso debido a que "intenta llevar fuera de los recintos universitarios este conocimiento y hace una difusión social fundamental". "Las visiones femeninas de la Historia no tienen nada que ver con el género que uno tiene, sino que se trata de un posicionamiento de carácter metodológico, doctrinal y social", ha defendido Miura.

Para concluir sus declaraciones, ha ensalzado la tarea que el rey Alfonso X llevó a cabo en Carmona, lugar que ha sido visitado por los alumnos del curso para comprender los principales espacios alfonsinos, así como analizar los documentos de la época custodiados en el Archivo Municipal. "El rey organiza a Carmona de un término municipal, le dota de un conjunto de privilegios y fueros y le dota de un libro de repartimiento, donde viene aparecen los pobladores". Miura ha afirmado que "todavía existe mucha información femenina por descubrir" en ese documento al que, por otro lado, ha otorgado un alto valor de mercado.