Hitachi Energy señala el "escaso seguimiento" del paro convocado este jueves en su factoría de Córdoba

Trabajadores de Hitachi Energy en el interior de la factoría de Córdoba. - HITACHI ENERGY

CÓRDOBA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

En relación con el paro parcial de cinco horas convocado para este jueves en la planta en Córdoba de Hitachi Energy, la dirección del centro ha señalado el "escaso seguimiento" del mismo, ya que, "de las 440 personas trabajadoras del centro, solo 50 han secundado el paro".

En concreto, según ha informado la empresa en una nota, "entre el personal de taller, el seguimiento ha sido inferior al 50%", mientras que "el seguimiento del personal de oficina ha sido prácticamente inexistente".

A juicio de la empresa, "este escaso seguimiento refleja que la mayoría de las personas trabajadoras no han respaldado la posición de confrontación mantenida por CCOO, ni la convocatoria de huelga", pues, además, "según ha podido saber la empresa, UGT y sus afiliados tampoco han secundado la huelga".

La dirección de Hitachi Energy en Córdoba ha opinado que que "esta huelga, además de no estar justificada, presenta importantes quiebras de legalidad, al tratarse de una huelga de carácter novatorio", ya que "pretende cambiar el contenido del convenio vigente", y también "por llevarse a cabo practicando acciones ilegales, como la ocupación por la fuerza del centro de trabajo". Por ello, la empresa ha presentado "una demanda legal para que sea desconvocada por CCOO o, en su defecto, declarada ilegal por los tribunales".

A tal efecto, según ha avanzado la dirección de Hitachi Energy, "se realizará una reunión de mediación con los sindicatos el próximo día 20 en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla)", por lo que Hitachi Energy ha reiterado su "llamamiento a avanzar dentro del marco legal y a priorizar el diálogo como vía para encontrar soluciones negociadas".