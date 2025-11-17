Un hito recuerda en la plaza Santa Luisa de Marillac de Jaén el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano

JAÉN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha instalado en la plaza Santa Luisa de Marillac un hito de acero y piedra en conmemoriación del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la ciudad.

El alcalde, Julio Millán, junto a la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Espejo, y la edil de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, ha descubierto el monolito en un acto institucional que también ha contado con representantes de la Asociación Sinando Kalí y Fundación Secretariado Gitano.

"Es un día para el recuerdo y también para la esperanza. Una jornada para festejar y con la que el Ayuntamiento de Jaén quiere reafirmar con firmeza su compromiso con la igualdad, la convivencia y el respeto a la diversidad que nos define como sociedad", ha afirmado.

El regidor ha destacado los valores aportados por el pueblo gitano, como la importancia de la familia, la solidaridad, la alegría como forma de resistencia, la fuerza para seguir adelante. También ha señalado que su historia no ha sido sencilla pero, su resiliencia "admirable" ha enriquecido el desarrollo cultural de España "tal y como se refleja en la música, en la danza, en el arte, en la lengua, en la forma de celebrar la vida y de enfrentarse a la adversidad".

Millán ha indicado que la conmemoración de este 600 aniversario no es solo un acto conmemorativo, sino "un compromiso". "Es la voluntad de construir un futuro donde el diálogo intercultural, la inclusión y la lucha contra los estereotipos sean una realidad cotidiana", ha declarado.

Finalmente, ha reconocido la labor de los trabajadores del área de Mantenimiento Urbano, encargados de crear el hito con el que se homenajea al pueblo gitano en la plaza Santa Luisa de Marillac, en pleno casco histórico.

Se trata, según ha explicado el concejal de Mantenimiento Urbano, de "una humilde pieza realizada con materiales sencillos, pero con gran significado". Para su elaboración se ha empleado acero corten, un material que se mimetiza con el entorno y "una piedra que da estabilidad y equilibrio a pesar de sus orígenes humildes".

"Formada a partir de sedimentos y de la unión de granos de sílice que la hacen una piedra fuerte y resistente, igual que la historia de un pueblo que ha resistido siglos de dificultades sin perder su cultura, su unidad y su manera de entender la vida", ha comentado Padorno.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz, ha recordado que fue en 1425 cuando el pueblo gitano llegó a la Península Ibérica y, desde entonces, "forma parte inseparable de la historia de España y de la historia de Jaén". "Y este Ayuntamiento quiere decirlo sin matices ni silencios: la historia del pueblo gitano es historia de Jaén", ha apostillado.

En su intervención, se ha referido a la Mesa Local de la Comunidad Gitana, donde las entidades gitanas, los colectivos sociales, los colegios profesionales y este Ayuntamiento han "caminado como iguales". Gracias a ella, "en 2024, 104 personas participaron en microproyectos de inserción sociolaboral, de las cuales 62 eran gitanas (37 mujeres y 25 hombres). Lo que "demuestra que la intervención social, cuando se planifica y se comparte, genera empleo real, oportunidades reales y futuro real".

Por último, la coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano en Jaén, Guadalupe Revueltas, ha asegurado que la inauguración de este hito "significa mucho para el pueblo gitano, históricamente marginado y rechazado".

"Y recibir hoy este reconocimiento público en el casco histórico de Jaén, donde tradicionalmente ha vivido, supone un acto de reconciliación, un mirar al futuro pensando en la convivencia", ha manifestado.