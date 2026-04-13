Un hombre resulta herido por arma de fuego en los genitales durante una reyerta en Posadas (Córdoba)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil en Posadas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÓRDOBA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este lunes por arma de fuego en los genitales, durante una reyerta entre varias personas que ha tenido lugar poco antes de las 17,00 horas en el municipio cordobés de Posadas, en circunstancias todavía por determinar y que ya investiga la Guardia Civil.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación y también del 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, precisando que la reyerta ha tenido lugar en plena calle.

El herido, cuya gravedad no ha sido precisada, ha sido trasladado de urgencia al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, tras ser atendido en primera instancia por los servicios sanitarios en el propio municipio maleno.