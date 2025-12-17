El Hospital San Juan de Dios de Córdoba lanza una campaña de captación de voluntarios para paliar la soledad no deseada

Miguel, uno de los voluntarios de la Obra Social 'San Juan de Dios', junto a María, técnica del Área de Solidaridad. - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba ha lanzado una campaña de captación de personas voluntarias para su programa 'Acompañando a los mayores', que está destinado a paliar la soledad no deseada en personas en situación de vulnerabilidad social.

Según ha informado el hospital en una nota, el objetivo de esta campaña, centrada especialmente en redes sociales, "es poder cubrir la demanda, cada vez más alta en Córdoba, de personas mayores que necesitan algunas horas de acompañamiento, al vivir solos en sus domicilios".

La soledad no deseada, según han señalado desde el hospital, afecta a uno de cada tres mayores en España y supone un importante factor de riesgo para la salud. Las personas mayores que se sienten solas tienden al aislamiento, su salud mental se resiente y sus problemas de salud pueden verse agravados por el sedentarismo.

Por eso, desde su Obra Social 'Hermano Bonifacio', el Hospital San Juan de Dios de Córdoba quiere llamar la atención sobre este problema, ofreciendo un programa de acompañamiento mediante personas voluntarias. Gracias al compromiso de estas personas, se ayuda a paliar la soledad no deseada a través del programa 'Acompañando a los mayores', ofrecido en modo presencial y por teléfono.

Actualmente, este proyecto atiende a una veintena de personas y, además del voluntariado, cuenta con el apoyo del equipo de profesionales del Área de Solidaridad del centro de la Orden Hospitalaria en Córdoba.

El mensaje de la campaña se centra en los aspectos enriquecedores de las relaciones humanas, la transmisión del legado cordobés de mayores a jóvenes y en la constatación de que todas las personas se sienten mejor acompañadas, teniendo con quien hablar, compartir tiempo o intercambiar sabiduría.

De esta forma, "Angelines, de 72 años, nos revela la receta de los pestiños que heredó de su abuela; Miguel, de 77 años, nos descubre los secretos de la poesía cordobesa, y Lola, de 82 años, comparte sus trucos para plasmar la belleza de las flores de los patios en un lienzo.

La iniciativa destaca los aspectos positivos de las relaciones intergeneracionales, buscando que el tiempo compartido sea una oportunidad de aprendizaje mutuo y una "bonita forma de dar y recibir".

Para poder llegar a más personas, la Obra Social 'Hermano Bonifacio' hace un llamamiento: 'Necesitamos ser más para llegar a más personas. Hazte voluntario y súmate a este aprendizaje mutuo'. La campaña, financiada por la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba conforme a la subvención para actuaciones que promuevan el voluntariado en el ámbito de lo social, está protagonizada por Lola, Angelines y Miguel.

Estos son nombres reales de las personas beneficiarias y voluntarias de San Juan de Dios, que se han prestado desinteresadamente a colaborar y que podrán verse en carteles y 'flyers' de mano distribuidos por distintos puntos de la ciudad, así como en vídeos cortos y publicaciones en las redes sociales de San Juan de Dios Córdoba, desde diciembre y a lo largo de 2026. Las personas interesadas en apuntarse como voluntarias pueden hacerlo llamando al teléfono 957004600 (extensiones 805/807) o escribiendo al correo 'hospitalcordoba.solidaridad@sjd.es'.