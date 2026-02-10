El Hospital San Juan de Dios de Córdoba pone en marcha un programa de formación y apoyo emocional para cuidadores

El equipo docente del programa 'Cuidar Cuidando' antes de iniciar la sesión formativa. - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

CÓRDOBA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba ha puesto en marcha el programa 'Cuidar cuidando' para brindar formación y apoyo emocional a familiares y cuidadores de personas con enfermedad avanzada, con el objetivo de mejorar la calidad del cuidado y el bienestar tanto de la persona que cuida, como de la unidad familiar.

Tal y como ha indicado la institución hospitalaria en una nota, esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell y Fundación Magtel, se enmarca dentro de las líneas de humanización que el hospital desarrolla de manera transversal en todos sus servicios, y tiene como eje fundamental la filosofía de 'cuidar a quien cuida', ya que el bienestar del cuidador (profesional o familiar) es la base para sostener un modelo de cuidado humano y de calidad, que evite el desgaste físico y mental que puede ocasionarse en situaciones de este tipo sostenidas en el tiempo.

Según ha explicado el director gerente, Horacio Pijuán, proyectos de este tipo "continúan poniendo de relieve nuestra vocación de ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad y el objetivo de integrar la humanización en nuestros procesos asistenciales como elemento diferenciador y de calidad".

Así ha destacado que esta iniciativa se une a otras ya existentes, de gran calado social, como la de 'Respiro Familiar' o 'Atención Domiciliaria' para personas mayores en situación de vulnerabilidad.

Por su parte el superior del Hospital, Isidoro de Santiago, ha asegurado que este programa amplía las líneas de Humanización más allá de las fronteras del propio centro, trasladándolas al ámbito familiar "donde también es clave sostener una atención humana, en la que el cuidador ha de verse acompañado y apoyado".

Las sesiones, que se desarrollarán durante seis meses en el centro de la orden gospitalaria y que han sido coordinadas por la Dirección Médica y Dirección de Enfermería, intercalarán la teoría y la práctica durante cuatro horas, y contarán, cada una de ellas, con la participación de familiares y cuidadores en un número adecuado que garantice los objetivos del programa.

En ellas, los asistentes se formarán en las dos principales carencias detectadas, en todo cuidador: la falta de competencias técnicas para manejar situaciones complejas del paciente y la ausencia de un soporte emocional estructurado para afrontar el dolor, el miedo y el proceso de duelo anticipado, de la mano de profesionales del servicio de Medicina Interna, Enfermería, psicólogos de la Unidad de Acompañamiento al Duelo y trabajadores sociales del área de Solidaridad.

De esta manera, el programa combinará una intervención preventiva y formativa, con otra terapéutica y de apoyo para el cuidador, que podrá profundizar en temas como las movilizaciones del paciente, prevención de úlceras por presión o caídas, higiene o alimentación, junto a otras más encaminadas a su atención emocional y psicosocial.

El programa está dirigido a cuidadores principales de pacientes en estado de enfermedad avanzada, oncológicos o con alta dependencia, que sean atendidos en el Hospital San Juan de Dios. Los principales criterios que se seguirán para su selección giran en torno a la motivación, disponibilidad presencial, sobrecarga emocional o carencia de conocimientos en cuidados.