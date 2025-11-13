Los hospitales Vithas en Andalucía se unen para concienciar sobre la diabetes y su prevención

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales Vithas en Andalucía --Vithas Málaga, Vithas Xanit Internacional, Vithas Sevilla, Vithas Almería y Vithas Granada-- han colaborado, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre, para concienciar sobre "la creciente prevalencia" de esta enfermedad y "la importancia de su prevención y correcto manejo".

Según ha informado la entidad en una nota, la diabetes mellitus es una patología crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo y cuya incidencia ha aumentado de forma alarmante en las últimas décadas. Por ello, los especialistas de los hospitales Vithas en Andalucía abordan la diabetes desde diferentes perspectivas, subrayando "la importancia de un enfoque multidisciplinar y personalizado".

El doctor jefe del servicio de Endocrinología del Hospital Vithas Málaga, Rida Nagib Raya, ha destacado los avances de la monitorización continua de glucosa a través de dispositivos, que permiten a los pacientes "optimizar sus decisiones sobre alimentación y actividad física, mejorando el control glucémico y reduciendo complicaciones".

Desde el Hospital Vithas Sevilla, el especialista en endocrinología, el doctor Cristóbal Morales subraya la importancia de la detección precoz. "Identificar la diabetes en sus fases iniciales permite intervenir de forma más eficaz, evitando complicaciones graves", ha señalado el especialista.

En este sentido, Vithas ha trasladado su compromiso con la prevención y el diagnóstico temprano, incorporando también los últimos avances en investigación clínica y farmacológica, que, a su juicio, "están abriendo nuevas puertas para el control de la diabetes".

Además, el equipo de Endocrinología y Nutrición, EndoCM, liderado por el doctor Morales, trabaja con "terapias innovadoras para un manejo más eficaz y personalizado".

Por su parte, el jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Vithas Xanit Internacional, el doctor Diego Fernández, ha afirmado que una alimentación equilibrada y el ejercicio físico regular son "pilares clave" para prevenir la diabetes tipo dos.

A su juicio, "adoptar una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, junto con ejercicio moderado diario, mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a controlar el peso corporal".

En el caso de los hospitales Vithas Xanit Internacional, Vithas Granada y Vithas Almería, la entidad ha adelantado que instalarán una mesa informativa donde el personal de enfermería realizará pruebas gratuitas de glucemia y ofrecerá consejos de prevención.

Por otro lado, el director de enfermería de Vithas Almería, Israel González, ha apuntado que "con esta iniciativa se persigue concienciar sobre la importancia de la detección precoz y la prevención de esta enfermedad" y ha subrayado que estas acciones permiten detectar valores alterados y derivar a los pacientes para seguimiento médico.

Por su parte, el director de enfermería del Hospital Vithas Granada, Juan Manuel Gámez, ha puesto en valor la "necesidad de fomentar la conciencia social sobre esta enfermedad silenciosa pero cada vez más prevalente", añadiendo que Vithas Granada y Fundación Vithas son patronos y coordinadores científicos de la cátedra ReceDxT de la Universidad de Granada, cuyo objetivo es "desarrollar un prototipo de inteligencia artificial para mejorar la prevención de la diabetes tipo dos".

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de personas que viven con diabetes ha crecido exponencialmente, pasando de 200 millones en 1990 a 830 millones en 2022. Las proyecciones de la Federación Internacional de Diabetes (IDF) indican que para 2050, aproximadamente uno de cada ocho adultos, lo que representa unos 853 millones de personas, vivirá con diabetes, un aumento del 46%.

En cuanto a España, es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes en Europa, afectando al 10,3% de la población adulta, es decir, más de cinco millones de personas. Este incremento se atribuye a diversos factores, como el envejecimiento, los cambios en los estilos de vida, el aumento de la obesidad y la dieta no saludable.

Según ha aclarado el Hospital Vithas, la diabetes no controlada puede provocar complicaciones graves como enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, ceguera y amputaciones, lo que subraya "la necesidad urgente de estrategias de prevención y detección temprana". En este contexto, ha indicado que la educación y la concienciación "son fundamentales".

En definitiva, ha puesto de manifiesto que el Día Mundial de la Diabetes es "una oportunidad para recordar que la prevención, el diagnóstico precoz y un manejo adecuado son pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes".

De este modo, los hospitales Vithas en Andalucía han reafirmado su compromiso con la salud de sus pacientes, ofreciendo "una atención integral y personalizada para afrontar este desafío de salud pública".