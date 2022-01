Hosteleros andaluces ven un "mal menor" el pasaporte Covid y esperan que "sea la última prórroga"

SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Hostelería de Andalucía ha señalado que consideran el pasaporte Covid "un mal menor", sobre todo "viendo que al final no ha habido restricciones" esta Navidad, pero esperan que "sea la última prórroga" y que la Junta "no tenga que solicitar una nueva", lo que "será una buena noticia para todos".

Así lo ha resaltado el presidente de la federación, Javier Frutos, en un audio difundido a los medios, después de que la Junta prorrogue la posibilidad de exigir el certificado Covid de vacunación, de recuperación o de prueba negativa --PCR en 72 horas o test de antígenos en 48 horas realizado por centro autorizado-- para aquellas personas que accedan tanto a establecimientos de hostelería y ocio nocturno como para visitas a hospitales y residencias de mayores, tras el aval del Tribunal superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Frutos ha asegurado que esta prórroga "es la línea continuista de lo que se hizo en la campaña de Navidad", si bien es cierto que "ahora no hay el volumen de personas que ha podido haber en las fiestas, aun no siendo buenas".

"Par nosotros, ya lo dijimos en su momento, que no era la mejor medida, pero si nos comparamos con otra comunidades gracias al pasaporte Covid no ha habido restricciones esta Navidad", que "hubiera sido una situación bastante peor de la que hemos tenido", ha manifestado Frutos.

De este modo, ha asegurado que para el sector "no es grave tener que pedir una acreditación para entrar en nuestros establecimientos", ya que aunque "no estamos acostumbrados, también es el mal menor que nos hemos encontrado, sobre todo viendo que no ha habido al final restricciones".

Frutos ha señalado que "esperan que en estas dos semanas empiecen a bajar los contagios definitivamente" y que esta "sea la última prórroga y no se tenga que solicitar una nueva", lo que "será una buena noticia para todos".