Hoteleros estiman un impacto de hasta 8,5 millones de euros tras el paso de La Vuelta Ciclista por Andalucía

Pelotón durante La Vuelta 2026 (Imagen de archivo). - LA VUELTA/CXCLING

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) ha valorado este miércoles el paso de La Vuelta Ciclista a España por Andalucía, que acogerá las diez últimas etapas de la competición, entre el 3 y el 13 de septiembre, con presencia en las ocho provincias y final en Granada. En este contexto, la entidad ha señalado que las estimaciones preliminares sobre el impacto verdaderamente adicional se sitúan entre 5,5 y 8,5 millones de euros en la región andaluza, una vez descontada la actividad que se habría producido igualmente por encontrarnos todavía en temporada alta.

Así lo ha indicado en una nota el presidente de Fahat, Juan Zapata, donde ha subrayado a su vez que las estimaciones preliminares de la entidad sitúan el gasto directo bruto entre ocho y doce millones de euros entorno a este evento deportivo en Andalucía. Para los hoteleros andaluces, La Vuelta Ciclista "no se trata de una etapa aislada", sino de once días durante los cuales "Andalucía será el principal escenario deportivo y turístico de una prueba con una extraordinaria difusión nacional e internacional".

En este contexto, desde la federación hotelera ha apuntado que la movilización diaria de alrededor de 3.000 profesionales, junto con los aficionados que se desplazarán para seguir las etapas, generará actividad en hoteles, alojamientos turísticos, restaurantes, comercios, transportes y empresas proveedoras de la región andaluza.

Para los hoteleros andaluces, este impacto "no será uniforme", ya que según han explicado, en los destinos costeros con elevada ocupación puede producirse cierta sustitución de la demanda habitual, mientras que en los municipios rurales y zonas de interior la aportación adicional será "previsiblemente mayor".

No obstante, han destacado que el principal valor estratégico de La Vuelta será "su capacidad para promocionar Andalucía". Según han resaltado los hoteleros, durante diez etapas consecutivas, millones de espectadores podrán conocer la diversidad del destino andaluz, desde el litoral hasta la montaña, pasando por los espacios naturales, ciudades monumentales, gastronomía y paisajes de interior de Andalucía.

"Estimamos que el valor promocional equivalente puede situarse entre 25 y 35 millones de euros, si bien esta cifra representa exposición mediática y no debe confundirse con gasto turístico efectivo", han valorado desde la entidad hotelera.

Asimismo, para Fahat el reto se situa en aprovechar esta visibilidad para "atraer futuras reservas y reforzar el posicionamiento de Andalucía como destino de cicloturismo, turismo activo y naturaleza durante todo el año". Por ello, desde la federación han sostenido que La Vuelta debe servir "no solo para generar actividad inmediata, sino también para favorecer la desestacionalización, redistribuir los flujos turísticos entre las ocho provincias y mostrar que Andalucía ofrece experiencias de calidad más allá del verano".