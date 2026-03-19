La huelga médica suma en Andalucía más de 158.000 citas suspendidas en tres días "por culpa de la ministra"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en la comisión parlamentaria del 19 de marzo de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha cifrado este jueves en 158.075 --sólo 68.846 en los hospitales-- los actos médicos que se han tenido que suspender como consecuencia de los primeros tres días de huelga --del lunes al miércoles de esta semana-- convocada por los sindicatos médicos contra el Estatuto Marco del Gobierno de España y ha pedido a los grupos de izquierda que le pidan a "su ministra" que se reúna "un minuto" con los profesionales para buscar una solución. "Por culpa de la ministra, se han suspendido 158.075 actos médicos en tres días de huelga", ha remarcado, y más de medio millón en las dos huelgas anteriores.

El consejero ha dado estos datos en comisión parlamentaria y en la comparecencia sobre el "deterioro de la sanidad pública" presentada por el PSOE-A. En su primera intervención, Antonio Sanz ha destacado que, con los gobiernos del PSOE, "Andalucía ocupaba entonces el farolillo rojo de todas las comunidades en gasto sanitario por habitante. Ahí dejaron ustedes a Andalucía, en la última posición. Ahora somos capaces de competir con otros sistemas sanitarios del país, hasta el punto de haber conseguido superar por primera vez la media española en gasto por habitante".

La parlamentaria socialista Ángeles Ferriz ha calificado de "frivolidad" la manera de abordar el consejero el tema de la situación del sistema público. "Puede decir lo que quiera, el papel lo soporta todo, pero la gente vive una situación en su día a día diferente a lo que usted dice". Por su parte, Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, ha vaticinado que "el SAS no puede aguantar cuatro años más con ustedes", aludiendo a listas de espera de pruebas diagnósticas --en las que se enmarca el fallo de los cribados del cáncer de mama--.

Sobre estas críticas, el consejero Antonio Sanz ha pedido a la izquierda que le transmita a la ministra Mónica García que "deje de destrozar la sanidad andaluza" con su "soberbia y prepotencia" al no sentarse "ni un minuto" con las centrales sindicales de los médicos. "A eso es a lo que deben dedicarse, porque la huelga tiene consecuencias muy graves" para el SAS, ha remarcado Sanz, que ha reconocido que en el sistema sanitario público hay "dificultades, pero eso no es deterioro, es la consecuencia de que se atiende a más personas y con enfermedades más complejas".

La segunda semana laboral completa de huelga convocada por los sindicatos médicos contra el Estatuto Marco del Gobierno de España afronta su recta final con un apoyo que no ha bajado del 22%. Este jueves, en el turno de mañana, el seguimiento ha sido del 22,52%. Por provincias, en Almería el seguimiento ha sido del 29,10%; en Cádiz, 22,52%; en Córdoba, 15,60%; en Granada, 21,20%; en Huelva, 27,71%; en Jaén, 12,97%; y en Málaga y Sevilla del 22,47% y 25,71%, respectivamente.