Convocatoria de huelga y movilizaciones este viernes en Andalucía por una "educación segura" ante el Covid

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO, Ustea y CGT-A han convocado este viernes, 18 de septiembre, huelga y movilizaciones en la educación andaluza para exigir que la Consejería de Educación y Deporte aplique medidas preventivas en los centros educativos contra la Covid y "evitar que la educación sea un puente de transmisión comunitaria".

Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, "las medidas puestas marcha por la Consejería de Educación para iniciar la actividad lectiva presencial el nuevo curso en los centros educativos no prevén el incremento de plantilla necesario y no garantizan la salud de la población andaluza, obviando los 384 millones de euros para educación que se han transferido a Andalucía y de sus propios presupuestos".

Por ello, CCOO señala que no ha quedado otra opción que convocar una huelga que levante la voz "todos a una" y que obligue a la Consejería de Educación "a rectificar las políticas economicistas e irresponsables que está aplicando, después de unas negociaciones en las que se nos ha estado mareando, una y otra vez, sin un interés real por ofrecer centros escolares seguros".

Según CCOO, los principales motivos que han llevado a convocar la jornada de huelga educativa ha sido la "negativa" de Educación tanto a bajar la ratio en los centros educativos --lo que permitiría mantener la distancia de seguridad-- como "generar garantías de desinfección permanente de las instalaciones educativas ante la insuficiente contratación de personal docente y de personal de administración y servicios".

Por su parte, en un comunicado, CGT-A ha señalado que para este curso "no se está garantizando el principio de preservar la salud física y emocional de todos los agentes que intervienen en el sistema educativo" y que la incorporación del alumnado andaluz a los centros educativos "supone un riesgo elevadísimo de contagio ante la falta de recursos e inversión para cumplir las medidas de control, ya que no se garantiza la distancia de seguridad de 1,5 metros que recomiendan las autoridades sanitarias ni se limita el aforo máximo que permita mantener esa distancia de seguridad".

Además, asegura que "se obvia la exposición de riesgo que supone el contacto estrecho con casos sospechosos de infección por el Covid-19 en espacios cerrados a una distancia menor de dos metros durante más de 15 minutos, se elude la normativa general, como la que impide reuniones de más de diez personas, y se llenan las aulas con ratios muy elevadas".

De este modo, desde CGT-A reivindican, entre otras cuestiones, garantizar las medidas higiénico-sanitarias básicas con materiales y personal sanitario necesario; que se respeta la distancia interpersonal de 1,5 metros en los centros; bajada generalizada de las ratios de alumnado en las aulas; o el incremento de contratación de personal docente, de administración y servicios, monitores y limpieza para todo el curso, sea la actividad lectiva presencial o no.

Igualmente, Ustea indica que ha decido convocar esta primera jornada de huelga para exigir todos los medios y recursos necesarios para poder garantizar una presencialidad "segura" para el curso 2020/21, porque "es mucho lo que está en juego", toda vez que añade que "la salud y la educación públicas son derechos básicos y fundamentales a los que no podemos renunciar y por esa razón, si las administraciones y los poderes públicos no los garantizan, es legítimo y necesario que la comunidad educativa y el conjunto de la sociedad reivindique lo que es justo: seguridad en las aulas y educación presencial de calidad".

SERVICIOS MÍNIMOS "ABUSIVOS"

Además, CCOO critica el establecimiento de unos servicios mínimos "desproporcionados y abusivos", con una "clara intención de boicotear la jornada de huelga rompiendo el acuerdo existente en este tema de huelgas anteriores", mientras que Ustea los considera también "excesivos" y lamenta que han sido "decretados unilateralmente por la administración, sin negociación alguna con la representación de los trabajadores, marca indeleble del estilo de este gobierno".

Así, CCOO denuncia "que, frente a un miembro del equipo directivo, los servicios mínimos impuestos suponen 2 miembros del equipo directivo y además hasta 6 docentes --2, 4 ó 6 según número de escolares del centro--, esgrimiendo un argumento absurdo de garantizar la seguridad y distanciamiento entre los escolares cuando esta no se garantiza ni siquiera con las plantillas con que ha dotado a los centros", denuncia Molina.

En cuanto a los servicios mínimos para el personal de administración y servicios, apunta que "en el primer ciclo de Infantil de 0 a 3 años es absurdo que haya personal de cocina porque el servicio mínimo es la dirección, así, qué hacen con las niñas y niños si no hay quien les dé la comida", y en centros específicos de Educación Especial señala que "han asignado dos personas del personal laboral, cuando por el número de alumnado escolarizado y el número de docentes asignado a servicios mínimos, no puede garantizarse en absoluto la asistencia a los centros con seguridad, de la misma manera en residencias escolares".

El sindicato critica que la resolución de la Consejería de Empleo "no ha tenido en cuenta la exposición razonada de CCOO y ha copiado de manera automática la propuesta de Educación", por lo que asegura que "no se respeta el principio de proporcionalidad ante un derecho fundamental como es el de la huelga", ante lo que "va a proceder a denunciarlos para evidenciar que al Gobierno de la Junta de Andalucía no le asiste un real espíritu democrático".

CCOO anima a que los miembros de la comunidad educativa, incluido profesorado y PAS, además de hacer uso de esta huelga, participe en las movilizaciones 'on line' organizadas en twitter este viernes entre las 10,00 y 13,00 horas, bajo el hashtag #vueltaalcolesegura y al llenar los balcones andaluces de mochilas.

MOVILIZACIONES PRESENCIALES

Además, para quienes deseen participar físicamente, se ha convocado movilizaciones en diferentes provincias andaluzas y en las que "escrupulosamente se respetará la distancia física y el uso de mascarillas", señala. Así, en Almería la manifestación será a las 11,00 horas desde el Mirador de la Rambla hasta la Delegación de Educación, mientras que en Córdoba la protesta partirá a las 12,00 horas del Bulevar Gran Capitán y llegará también a la Delegación Territorial.

Por su parte, en Huelva habrá una manifestación desde mediodía que partirá de la Delegación de Educación y llegará al Ayuntamiento; en Jaén, se celebrará unas concentración a las 11,00 horas ante la Delegación Territorial; en Málaga tendrá lugar una concentración a las 11,30 horas en la Delegación y desde allí partirá posteriormente, a las 12,00 horas, una manifestación hasta la Plaza de la Constitución; y en Sevilla, la manifestación irá desde la Consejería de Educación hasta el Palacio de San Telmo y comenzará a las 11,00 horas.