Huelva y Cádiz entre las ciudades con las tarifas de taxi más baratas, según Facua

San Sebastián, Lleida y Tarragona, serían las ciudades con las tarifas de taxi más caras

MADRID/SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Huelva y Cádiz se encontraron en 2025 entre las ciudades con las tarifas del taxi urbano más baratas de España, según el último estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción, que compara este servicio en un total de 57 ciudades españolas.

A estas les seguirían Jerez de la Frontera, Almería, Jaén y Málaga entre las ciudades andaluzas, mientras que por el otro lado, a nivel nacional, San Sebastián, Lleida y Tarragona se convirtieron en 2025 en las ciudades con las tarifas del taxi urbano más caras de España.

Los resultados también muestran que Santa Cruz de Tenerife y Madrid cuentan con el precio por kilómetro diurno más caro del país, de 1,35 euros, seguidas de Barcelona, Castellón (1,30 euros) y Valencia (1,24 euros), frente a la media española de 1,07 euros.

El análisis en el que aparecen San Sebastián, Lleida y Tarragona como las más caras y Las Palmas de Gran Canaria, Huelva, Cádiz y Melilla como las más baratas se basa en una combinación de la carrera mínima o trayecto de 1 km, trayecto de 5 km y trayecto de 10 km, tanto en horario diurno y nocturno como en fin de semana.

De esta forma, aunque San Sebastián aparezca como la más cara en esa combinación, tiene una de las tarifas más baratas por kilómetro durante el día (0,88 euros). Debido a que los sistemas tarifarios del taxi son complejos, Facua ha realizado el estudio con una simulación de nueve recorridos en distintos tramos horarios, asignando puntaciones a cada recorrido.

Así, sobre un total de 90 puntos, San Sebastián tiene 81 puntos, situándola como la más cara en esa combinación de factores, seguida de Lleida (64), Tarragona (63), Vitoria (61), Pamplona (61), Gijón (61), Oviedo (61), Barcelona (60), Madrid (59), Girona (58), Soria (57), Valencia (54), Toledo (53) y Castellón (53).

En el extremo opuesto, las más baratas son Las Palmas de Gran Canaria y Huelva (8 puntos), seguidas de Cádiz (10), Melilla (10), Ceuta (11), Guadalajara (16), Jerez de la Frontera (19), Almería (19), Cuenca (20), Jaén (21), Zaragoza (26), Huesca (26), Ciudad Real (27) y Málaga (32).

La carrera mínima más alta se encuentra en San Sebastián, de 6,26 euros, aunque esto equivaldría a unos 7 kilómetros, la mayor parte del término municipal, mientras que en ciudades como Madrid la carrera mínima es de 2,55 euros (el equivalente a 2 kilómetros), aunque en esta ciudad realizar 7 kilómetros costaría 9,45 euros.

De media, el precio por kilómetro se incrementó en el último año un 2,8% en horario de día y en un 2,4% durante las horas nocturnas en el conjunto del país.