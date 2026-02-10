Huétor Tájar y Beas de Granada continúan con las tareas de limpieza tras el paso del temporal

La diputada de Presidencia, María Vera, en su visita a Huétor Tájar (Granada) con motivo de las últimas lluvias - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Presidencia de la Diputación de Granada, María Vera, ha visitado este martes los municipios de Huétor Tájar y Beas de Granada, dos de los más afectados por el temporal y que están entre los beneficiados de las ayudas concedidas por la institución provincial para la limpieza de viales y edificios públicos con el fin de recuperar la normalidad, lo antes posible, en un total de 56 localidades damnificadas.

En este sentido, Vera ha señalado que "los trabajos se vienen desarrollando desde el mismo momento en que la Diputación celebró una Junta de Gobierno Extraordinaria para aprobar estas ayudas, con lo que los ayuntamientos no han perdido ni un solo momento en su tarea por restablecer la cotidianidad en sus pueblos".

La Diputación de Granada "cumple así con su cometido, que no es otro que el de ayudar a los municipios de la provincia, estar cerca de ellos, sobre todo ante la adversidad y así va a seguir haciéndolo", ha remarcado la diputada, quien ha trasladado "nuestro afecto y nuestro cariño a todos los vecinos de Huétor Tájar, que ha sido el que más ha sufrido las consecuencias de esta cascada incesante de lluvia".

El alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado, ha agradecido esta aprotación de la institución supramunicipal "con la que se están llevando a cabo unos trabajos que, sobre todo, se centran en poder habilitar accesos que ahora mismo se encuentran cortados", así como algunas instalaciones públicas, como el campo de fútbol, totalmente anegado.

Por su parte, el regidor de Beas de Granada, Manuel Luis López, ha mostrado su "agradecimiento a la Diputación, para la que solo tengo palabras de gratitud, pues su atención nos ha llegado desde el primer momento y con esta primera aportación económica nos está permitiendo parar el golpe inicial del temporal, limpiando el barro acumulado y desatascando la red de abastecimiento".

Los municipios a los que han llegado estas ayudas iniciales son, además de Huétor Tájar y Beas de Granada, Loja, Benalúa de las Villas, Montillana, Fuente Vaqueros, Valderrubio, Monachil, Cenes de la Vega, Güéjar Sierra, Dúdar, Quéntar, Pinos Genil, Íllora, Pinos Puente, Deifontes, Huétor Santillán, Campotéjar, Algarinejo, Zagra, Salar, Villanueva de Mesía, Montefrío, Láchar, Chauchina, Santa Fe, Moclín, Colomera, Iznalloz, La Peza, Lugros, Dílar, Capileira, Trevélez, Pórtugos, La Tahá, Almegíjar, Órgiva, Almuñécar, Lentegí, Ítrabo, Salobreña, Torrenueva, Carchuna- Calahonda, Gualchos-Castell de Ferro, Lújar, Rubite, Polopos, Sorvilán, Albuñol, Murtas, Lanteira, Alquife, Castril, Cortes de Baza y Cúllar.

La diputada de Presidencia ha recordado que "la institución provincial, en base a los informes técnicos correspondientes, ha lanzado solo un primer paquete de medidas, por valor de 408.000 euros, pero que vendrán más con otras finalidades que atajen los daños ocasionados, por ejemplo, en carreteras o en instalaciones deportivas".

Estas acciones se suman a la aprobación, en pleno extraordinario, de la petición al Gobierno de España para que la provincia de Granada sea declarada zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil y a recibir el apoyo de la Junta de Andalucía, dentro de sus competencias.