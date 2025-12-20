Hurtado (PSOE) critica el "presupuesto-crisis" del gobierno local (PP) de Córdoba en "plena bonanza económica"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado este sábado el "presupuesto-crisis" para el 2026 que presenta para su aprobación definitiva el alcalde, José María Bellido (PP), "justo en momentos de plena bonanza económica como los actuales".

En una nota, Hurtado ha señalado que el Presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba "baja en términos relativos, ya que sólo aumenta para el 2026 un 0,21%", y el consolidado "aumenta un 1,45%, cuando la subida salarial prevista es del 2,5% y el IPC puede estar en torno al 2%".

Como "ejemplos contrarios", ha señalado que en la Diputación de Córdoba presentan un presupuesto que crece un 15%, y en la Junta de Andalucía el crecimiento es del 5,6%.

Para Hurtado, este Presupuesto significa "desaprovechar las buenas oportunidades que nos ofrece el gran empuje de la economía española, motor en Europa y referente internacional".

Por ello, ha insistido en opinar que el Presupuesto municipal que ha elaborado el gobierno de Bellido es "contracíclico y perjudicial para Córdoba, porque abunda en la pérdida de calidad de los servicios públicos municipales".

"El ejercicio de elaboración presupuestaria que hace Bellido es simplista y poco inteligente", ha opinado Hurtado, que ha criticado que se recurra a "bajar los ingresos tributarios para dar 'regalos fiscales' a grandes capitales a través del IAE, ICIO y tasas de licencias de obras".

Estos "regalos fiscales" los "compensa" el gobierno local "con las subidas en las tarifas de agua y basura", según ha criticado el portavoz socialista, quien también ha advertido de que aumentan las transferencias del Estado a través de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), mientras "se reducen las transferencias de la Junta de Andalucía por la dependencia y la ayuda a domicilio". Además, "aumenta el nivel de endeudamiento bancario, que pasa de 15 a 22 millones de euros", ha avisado Antonio Hurtado.

Con relación a la presupuestación de los gastos, Hurtado lo resume en "disminuir las inversiones y las transferencias de capital a empresas municipales y organismos autónomos, subida salarial del 2,5% y complementos establecidos en el nuevo convenio colectivo, no aumentando el personal, aumento récord de las ayudas y subvenciones a terceros y disminución de los gastos financieros por la amortización de deuda efectuada este año".

Para Hurtado, este Presupuesto "no está acorde con la oportunidad que nos ofrece la bonanza de nuestra economía" y se "desaprovecha para poder mejorar en limpieza, transporte, vivienda o dependencia".

En definitiva, ha concluido alegando que "es un Presupuesto poco creíble, que reduce el esfuerzo inversor, clientelista y que deja en un segundo término los servicios municipales y nuestro bienestar".