El IAAP organizó 1.300 oposiciones y formó a más de 1,4 millones de empleados públicos en 40 años

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la conmemoración del 40 aniversario de la creación del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), que cumple cuatro décadas "consolidado como motor de la transformación de la Junta de Andalucía prácticamente desde la creación de su estructura autonómica" y como un "referente nacional e internacional en innovación" por sus avanzadas metodologías de formación, gestión y transferencia del conocimiento.

De esta manera, la formación del IAAP, a través de más de 30.000 cursos, jornadas y actividades impartidos durante este tiempo, ha facilitado el aprendizaje continuo a más de 1,4 millones de empleados públicos para actualizar sus conocimientos y adaptarse a las necesidades de la administración andaluza en cada momento, organizando 1.300 procesos selectivos para acceder a las más de 40.000 plazas convocadas en la Administración General de la Junta de Andalucía, así como en la planificación estratégica de las políticas públicas y su evaluación, tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

Desde su creación en 1985, cuando se encargó de homogeneizar las herramientas, procedimientos y también la cultura ética de las primeras generaciones de empleados públicos, muchos procedentes de diferentes administraciones, el IAAP ha evolucionado "hasta convertirse en un actor estratégico en la modernización de la Junta de Andalucía, ampliando sus competencias conforme a la normativa vigente".

De esta manera, la Ley de Función Pública de 2023 "refuerza su papel, atribuyéndole funciones esenciales en la definición de los mapas de competencias, la acreditación, el desarrollo de la dirección pública profesional, la evaluación del desempeño, la innovación, la gestión del conocimiento y la evaluación de políticas públicas".

En materia de formación, en estas cuatro décadas ha organizado más de 3.000 actividades en las que han participado más de 1,4 millones de empleados públicos, además de homologar otras 23.000 garantizando así la calidad y la coherencia en la formación del personal de la Junta de Andalucía. En lo referente a procesos selectivos, ha gestionado más de 1.300 procesos con más de 40.000 plazas convocadas.

Su labor en la difusión del conocimiento, con más de 648 títulos y 129 estudios publicados, y su innovación en las metodologías de aprendizaje y transferencia del conocimiento, con más de 120 de práctica creadas y proyectos pioneros como el programa Transfer o el de líderes emergentes, lo han convertido en un referente nacional e internacional, con reconocimientos como el de la Fundación NovaGob o el Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos (CNIS).

Desde su creación, el IAAP ha impulsado la colaboración internacional e interadministrativa con la firma de 363 convenios y la participación en redes como la Sociedad Española de Evaluación (SEE), la Red Española de Evaluación de Políticas Públicas (Redeval) o el Centro Latinoamericano de Desarrollo (CLAD).

También en proyectos de formación transnacional y evaluación comparada de políticas públicas con instituciones europeas, iberoamericanas y africanas que ha consolidado su papel como 'Escuela de Escuelas'.

Además, la Junta ha afirmado que "si en este tiempo el IAAP se ha ido adaptando a las necesidades de la administración andaluza, incorporando la teleformación, la capacitación digital, la perspectiva de género o el desarrollo sostenible; su presente y futuro pasan por convertirse en el motor de la transformación iniciada con la Ley de Función Pública de 2023 y su desarrollo reglamentario actualmente en marcha", con los nuevos sistemas de acceso al empleo público y selección y provisión de puestos, la implantación de la carrera horizontal y la evaluación del desempeño, la acreditación de competencias o la profesionalización de la dirección pública.

"Todo ello en un horizonte de un alto número de jubilaciones de empleados públicos en los próximos años. No son sólo retos técnicos o normativos sino la oportunidad de construir una administración más moderna, transparente y orientada al mérito, capaz de reconocer el talento y de impulsar la profesionalización de quienes la integran", ha añadido, además de afirmar que lo hace "sin renunciar a su esencia, la excelencia en la formación y la selección, el IAAP se prepara para abrir nuevas sendas de innovación, evaluación y gestión del conocimiento, consolidándose como escuela de pensamiento y acción pública".