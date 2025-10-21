El II Premio Hispanidad Ciudad de Santa Fe (Granada) recae en el historiador norteamericano Alfonso Borrego

Desde la izquierda, el alcalde de Santa Fe, Juan Cobo, la diputada provincial de Cultura, Pilar Caracuel, y el concejal del ramo en el municipio, Ángel López Carreño - DIPUTACIÓN

GRANADA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Premio Hispanidad Ciudad de Santa Fe (Granada) ha recaído en el historiador y artista norteamericano Alfonso Borrego, en la categoría de Ciencias Sociales. Este galardón reconoce la labor científica, técnica, cultural, social o humanitaria de personas e instituciones que se distinguen por la defensa, estudio y promoción del legado histórico de España.

La diputada de Cultura y Educación de la Diputación de Granada, Pilar Caracuel, junto al alcalde de Santa Fe, Juan Cobo, y el concejal de Cultura del municipio del área metropolitana granadina, Ángel López Carreño, ha anunciado esta condecoración, que será entregada el próximo 6 de noviembre, a las 19,30 horas, en la localidad santaferina.

Caracuel ha destacado que "desde la Diputación de Granada, celebramos y respaldamos esta iniciativa, que vuelve a situar a nuestra provincial en el corazón de los valores que dieron origen a la Hispanidad y que son el diálogo entre culturas, el encuentro de pueblos y el reconocimiento de una herencia común que sigue viva a ambos lados del Atlántico".

Además, la diputada ha remarcado que "la historia de Santa Fe es, en sí misma, un símbolo. Desde sus calles, partió el sueño del descubrimiento y el espíritu de cooperación que hizo posible el encuentro entre dos mundos. Hoy, más de cinco siglos después, ese mismo espíritu se renueva en este premio, que reconoce a quienes trabajan por la verdad histórica, por la difusión del conocimiento y por la defensa de la diversidad cultural que caracteriza al mundo hispano".

Por su parte, Juan Cobo ha señalado que "para Santa Fe es un orgullo reafirmar nuestra identidad y reivindicar el papel histórico de nuestra ciudad como auténtica Cuna de la Hispanidad. Desde aquí, nació un diálogo que transformó la historia universal y que aún hoy sigue inspirando valores de cooperación, entendimiento y unión entre pueblos".

"Mantener vivo ese legado es un compromiso que asumimos con convicción, a través de la cultura, el conocimiento y la difusión de nuestra historia. Reconocer a Alfonso Borrego con este galardón es un gesto de gratitud hacia quienes dedican su vida a preservar la verdad histórica y a fortalecer los lazos que nos unen a ambos lados del Atlántico".

Con este galardón, el Ayuntamiento de Santa Fe ratifica su compromiso con los valores de diálogo, diversidad cultural, cooperación y defensa de la herencia común que une a España con los pueblos de América: la Hispanidad.

El premio está dotado con 5.000 euros y una escultura del afamado Taller de los Hermanos Moreno de Granada. La ciudad de Santa Fe organiza este evento dentro de una amplia programación anual, que incluye la Fiesta de las Capitulaciones, dedicada a rememorar la firma de las Capitulaciones entre los Reyes Católicos y el almirante Cristóbal Colón para el descubrimiento de lo que después se denominó América.

En su primera edición, el galardonado fue para la periodista Cristina López Schlichting. El jurado, formado por personalidades destacadas del ámbito cultural, social, artístico y científico de Santa Fe y de la provincia, ha decidido otorgar el galardón en su segunda edición al historiador y artista Alfonso Borrego (El Paso, Estados Unidos, 1956), presidente de la Sociedad de Patrimonio Cultural del Camino Real de Tierra Adentro y director de Turismo y Asuntos Culturales de San Elizario, en el estado de Texas.

Bisnieto del legendario líder apache Gerónimo, Borrego se ha destacado por su trabajo de revalorización del mestizaje cultural y el espíritu humanista del mundo hispánico, así como por su defensa de la verdad histórica frente a la leyenda negra, han detallado desde la Diputación de Granada en una nota de prensa.