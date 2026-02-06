La III Feria Lateral de arte contemporáneo rendirá homenaje en Granada a Soledad Sevilla

Presentación de la III Feria Lateral de Granada - AYUNTAMIENTO

La Feria Lateral de arte contemporáneo celebrará su tercera edición del 11 al 15 de febrero de 2026 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada, en el Campo del Príncipe, con Soledad Sevilla como artista homenajeada y una ambiciosa programación cultural.

La inauguración oficial tendrá lugar el miércoles 11 de febrero a las 18,00 horas, según ha detallado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa tras la presentación informativa de la Feria Lateral, que ha contado con la participación de la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo.

Alcanza su tercera edición, consolidándose como una plataforma para "visibilizar el trabajo de los espacios creativos locales y fortalecer el ecosistema artístico contemporáneo desde la cercanía, la pluralidad y el compromiso con el territorio".

Carazo ha indicado que ferias como Lateral "demuestran que Granada cuenta con un tejido creativo sólido, diverso y en plena efervescencia. Este tipo de proyectos son fundamentales para el camino hacia la Capitalidad Cultural Europea 2031, porque nacen desde la ciudad y dialogan directamente con su identidad contemporánea".

Es espacio de encuentro entre creadores, ciudadanía e instituciones. "No se trata sólo de exponer arte, en esta feria se generan sinergias y mucha participación. Es un ejemplo de cómo la cultura puede articularse desde la colaboración y convertirse en un motor real de transformación urbana y social", ha añadido la alcaldesa.

Por su parte, el director de Lateral, Miguel Ángel Moreno Carretero , ha subrayado "que el evento supone un espacio de encuentro entre artistas, galeristas, empresarios y distintos sectores de la cultura, la educación, las artes visuales y los consumidores de arte, reflejando la unidad y fortaleza del tejido cultural granadino".

La artista homenajeada en esta edición será Soledad Sevilla, Premio Nacional de Artes Plásticas y Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Considerada una de las voces más sólidas y coherentes del arte contemporáneo español, Sevilla mantiene una relación profunda y continuada con la ciudad de Granada, lo que refuerza el carácter simbólico de este reconocimiento.

Como ya es habitual, la feria contará con un amplio programa expositivo, reforzado por numerosas actividades paralelas: performances, un ciclo de videoarte, la I Jornada de Filosofía y Arte Lateral, un encuentro de coleccionistas, visitas guiadas, las Cápsulas Lateral para la presentación de proyectos, catas-maridaje, talleres infantiles, torneo de ajedrez, Lateral Libros y otras propuestas pensadas para todos los públicos.

Este evento cuenta con colaboración de Cajamar, la asociación Por un Realejo Habitable, se desarrollará la Ruta Realejo Habitable, un recorrido por intervenciones artísticas en establecimientos del barrio.

Participarán estudiantes de cuatro escuelas de arte. Como novedad destacada, esta edición incorpora un ciclo de conciertos en colaboración con OH! Salvaje, que se celebrará en el Centro Federico García Lorca. El programa musical incluirá a Ángeles Toledano, Dalila y Derek V. Bulcke, Enyamaviva, Quentin Gas y Bego Salazar, además de la sesión audiovisual Federico García Lorca y Vicente Escudero.