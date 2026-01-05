La ilusión de los Reyes Magos llega al Hospital Quirónsalud Córdoba

El Hospital Quirónsalud Córdoba recibe la visita de los Reyes Magos de Oriente. - QUIRÓNSALUD

CÓRDOBA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Córdoba ha recibido este lunes la visita de los Reyes Magos de Oriente, que han llenado de ilusión y sonrisas el centro en víspera de la noche más mágica del año.

Según han informado desde el centro hospitalario, los Reyes han recogido las cartas con las peticiones de los hijos de los profesionales del hospital y han compartido con ellos un entrañable encuentro en el salón de actos, donde los más pequeños han podido entregar personalmente sus deseos y leerlos con emoción ante Melchor, Gaspar y un Rey Baltasar muy especial, encarnado por el doctor Yordy Batista, especialista del servicio de Neurocirugía del Hospital Quirónsalud Córdoba, que ha sido el favorito de los pequeños y se ha ganado el cariño y la complicidad de todos los niños.

La visita de los Reyes, que ha contado con la colaboración de la Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de Gracia de Córdoba, ha comenzado con un desayuno molinero, seguido del encuentro con los Reyes Magos en el salón de actos del centro.

Posteriormente, Sus Majestades se han desplazado a las plantas de hospitalización para visitar a los niños ingresados, a quienes han entregado regalos, llevando la magia de la Navidad a cada habitación. Un gesto que pone de manifiesto que la atención sanitaria va más allá del cuidado clínico y que acompañar y crear experiencias positivas es clave para el bienestar de los pacientes y sus familias.

Con este tipo de iniciativas, el Hospital Quirónsalud Córdoba reafirma su apuesta por una atención cercana y humana, especialmente en fechas tan significativas, en las que la ilusión y la esperanza se convierten en el mejor regalo para los más pequeños.