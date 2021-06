Imbroda destaca que más 900.000 alumnos trabajan en la prevención de adicciones y Adelante dice que "no es suficiente"

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha defendido este jueves en el Parlamento que "están luchando" contra las conductas adictivas como la ludopatía con un programa "en el que actualmente participan más de 2.080 centros educativos con más de 900.000 alumnos y que se ofertará de nuevo el próximo curso".

Imbroda ha respondido así a la pregunta sobre la prevención de la ludopatía en centros educativos formulada por el diputado de Adelante Jesús Fernández, quien ha afirmado que la lucha contra la ludopatía y las casas de apuesta "es un objetivo de su formación desde el día uno", algo que "no hemos visto desde el inicio en su gobierno, la lucha contra esta lacra".

Imbroda ha señalado que "no saben por qué dicen que no estamos luchando contra esta adición", cuando desde la Consejería "se ha ofertado durante el presente curso el programa Promoción de hábitos de vida saludable, cuyo objetivo es impulsar la actividad física, una alimentación equilibrada y usar de modo responsable las tecnologías".

"Estas medidas han demostrado ser algunas de las más efectivas de la prevención de las conductas adictivas como la ludopatía", ha destacado Imbroda, quien añade que "lucha es tener un programa en el que actualmente participan más de 2.080 centros educativos con más de 900.000 alumnos y que se ofertará de nuevo el próximo curso".

Fernández le ha replicado que "no están haciendo lo suficiente" y ha demandado más propuestas porque la pandemia ha provocado el "auge" del sector del juego, al tiempo que pregunta al consejero "si ve bien que "se bonifique" a las tragaperras o que la distancia

mínima de separación fijada recientemente por el Gobierno andaluz vía decreto de salones de juego de nueva apertura respecto de colegios e institutos sea de 150 metros.

"La pandemia ha hecho estragos entra las familias que sufren la ludopatía; los usuarios nuevos han aumentado un 8,3% en 2020 y ha movido un 13,7% más de dinero en el último año", lamenta el diputado de Adelante, quien pide a la Junta "actuar de forma más enérgica" y reprocha a Imbroda que "no hablen de propuestas de formación para profesores o familias, solo del tema alumnado".

El titular de Educación ha respondido que "no hay fórmula mágica" para todo esto y que "todo el mundo tiene que ser responsable", porque "solo la tiene la administración, las familias y los jóvenes no tienen responsabilidad", se pregunta Imbroda, que afirma que "aquí siempre estamos delegando las responsabilidades de unos en otros".

"No hay fórmulas mágicas; tenemos un programa donde más de 900.000 alumnos se están formando en eso, no hay magia", ha reiterado, al tiempo que ha agregado "si cree que una distancia va a marcar el deseo o no de que haya algunos jóvenes que quieren participar en ello" y ha preguntado qué hacer entonces con el móvil.