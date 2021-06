Imbroda sobre la protesta por una "presencialidad segura" en aulas: "Llama la atención que reclamen lo hecho este curso"

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha afirmado, sobre la protesta convocada por CCOO este miércoles para exigir a la Junta más personal que garantice la "presencialidad segura" en las aulas, que "llama la atención que esos colectivos hoy estén reivindicando lo mismo que el año pasado no hacían" y lo que "hemos hecho durante este curso", para añadir que "no es la mejor forma de defender nuestro sistema público".

"Me llama mucho la atención que colectivos que hace un curso se negaban por sistema a que los centros educativos abrieran porque decían que no eran seguros, que no había los refuerzos necesarios, que no se daban las circunstancias, y un largo etcétera, hoy se hayan manifestado para reclamar exactamente lo mismo que hicimos hace un año y que afortunadamente ha sido un éxito", ha indicado Imbroda a preguntas de los periodistas en Sevilla.

Ha añadido que "respeta lo que cada uno quiera manifestar" y ha querido transmitir que desde la Consejería de Educación "se está trabajando en la planificación del siguiente curso, una vez que hemos aprendido todo lo que ha sucedido en este". "Partimos de una experiencia vital que hemos vivido entre todos y que creo que debería ser suficiente como para en vez de estar en esa manifestación pudiéramos reflexionar y decir cómo podemos seguir mejorando nuestro sistema educativo", ha manifestado.

Imbroda ha apuntado que cree que "no es la mejor forma de defender nuestro sistema público" y que "se podrían sacar conclusiones de cómo ha ido este curso tan difícil, que gracias al esfuerzo de todo el mundo, ha sido un éxito", así que "llama la atención que esos colectivos hoy estén reivindicando lo mismo que el año pasado no hacían", lo que "hemos hecho durante este curso", ha abundado.

Asimismo, ha afirmado que "tratarán de mantener el máximo número de refuerzos educativos" y ha destacado "dos hechos extraordinarios este curso". "El primero es que ha mejorado la convivencia escolar y el segundo es que han mejorado los resultados académicos".

Ha agregado que "confía en que a final de curso todo esto se confirme cuando tenga todos los datos" y ha destacado que los refuerzos "han ayudado a que esto sea una realidad". "Con lo cual ya ya no es solamente una cuestión de conservar esas medidas de seguridad que han sido fundamentales para que nuestra educación haya dado un paso adelante y salga reforzada de esta crisis, sino que también mejoramos".

Por tanto, Imbroda confía en que en las conversaciones que está teniendo con la ministra, Isabel Celaá, y la Consejería de Hacienda "se pueda ver la disponibilidades presupuestarias para mantener el mayor número de refuerzos" para el próximo curso, para lo que pedirán una partida presupuestaria específica.

Sobre el uso de las mascarillas en las aulas, ha dicho que "es una decisión de las autoridades sanitarias y nos vamos a ceñir a lo que nos digan", lo que pasa es que "puede resultar chocante que, a lo mejor, en los espacios libres la sociedad en general pueda quitarse la mascarilla y en los recreos o en la educación física, no".

"Entiendo que en las aulas sí, pero también entiendo que las autoridades sanitarias nos digan que mantengamos las mascarillas porque ha habido menos infecciones respiratorias en todos nuestros niños", ha asegurado, para concluir que "lógicamente serán las autoridades sanitarias las que dictaminen qué hacer".