El Imdeco aprueba este martes el expediente de contratación de obras de segunda fase de reforma de San Eulogio

Archivo - Estadio de San Eulogio en Córdoba en el desarrollo de su primera fase. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) llevará al consejo rector de este martes la aprobación del expediente de contratación de las obras de la segunda fase de reforma de la instalación deportiva municipal de San Eulogio, con un presupuesto base de licitación de 2.073.923,41 euros, IVA incluido. La actuación permitirá avanzar en la recuperación de un equipamiento de especial importancia para el Campo de la Verdad y la zona sur de Córdoba.

Según ha informado el Ayuntamiento, este trámite da continuidad al acuerdo del último consejo rector, celebrado el 29 de septiembre, en el que se aprobó el proyecto y su inclusión en el anexo de inversiones. El siguiente paso será aprobar el expediente y los pliegos administrativos y técnicos para iniciar la licitación y seleccionar a la empresa encargada de ejecutar los trabajos.

La actuación de San Eulogio forma parte del plan de inversiones para la mejora de las instalaciones deportivas municipales y se enmarca en el Plan de Actuación Integrado Edilquivir, vinculado a los fondos europeos Feder. El objetivo es dejar adjudicado el contrato antes de finalizar 2026.

La segunda fase da continuidad a los trabajos ya ejecutados sobre las superficies deportivas. El proyecto contempla una superficie de actuación de 11.202,22 metros cuadrados y comprende cuatro ámbitos: edificio central y polideportivo, graderío y antiguo edificio central, lateral este y cerramientos.

Entre sus elementos destaca la pista polideportiva techada, preparada para albergar baloncesto, balonmano, fútbol sala y voleibol. El edificio central dispondrá de punto de información, aseos y dos salas multiusos en el nivel de acceso, así como vestuarios, almacén y dependencias de servicio en el nivel del campo de fútbol.

La intervención incluye los graderíos, con capacidad para 1.057 espectadores, además de 13 espacios reservados para personas con movilidad reducida y la adecuación del antiguo edificio central y de las comunicaciones entre las gradas.

En el lateral este se actuará sobre los espacios auxiliares y los accesos a los vestuarios, incorporando una rampa de entrada de vehículos al campo. También se renovarán los cerramientos de las calles Adalid y Tenerife, con soluciones que favorecerán la ventilación del recinto.

PLAZO DE 15 MESES

Tras la aprobación del expediente se publicarán el anuncio y los pliegos en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las empresas dispondrán de 20 días naturales desde el día siguiente a la publicación para presentar sus ofertas por medios electrónicos.

La ejecución tendrá una duración de 15 meses desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras. Este plazo comenzará, por tanto, con el inicio efectivo de los trabajos.

El presupuesto de licitación se distribuye inicialmente en 414.785,05 euros para 2026 y 1.659.138,36 euros para 2027, IVA incluido. Las anualidades podrán ajustarse al calendario efectivo de ejecución.