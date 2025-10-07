El Imdeco cierra un presupuesto para 2026 que crece un 2,38% y que contempla 1,8 millones para inversiones

Archivo - La teniente de alcalde delegada de Deportes y presidenta del Imdeco, Marián Aguilar,en Vista Alegre. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha presentado su proyecto de presupuesto para el ejercicio 2026, un documento que irá al consejo rector el viernes y que asciende a 13.795.208,40 euros, un 2,38% más que en 2025, con 1,8 millones para inversiones.

El nuevo presupuesto, según ha indicado en una nota la teniente de alcalde delegada de Deportes y presidenta del Imdeco, Marián Aguilar, "consolida la línea de trabajo iniciada en el actual mandato, centrada en modernizar las instalaciones deportivas, reforzar la red municipal de equipamientos y garantizar un acceso igualitario al deporte en todos los barrios de Córdoba".

Además, ha apuntado la edil, "se mantiene el compromiso con la estabilidad presupuestaria, la eficiencia en la gestión y la sostenibilidad de las infraestructuras". El presupuesto contempla 1,8 millones para inversiones, con una planificación que responde a criterios de urgencia, impacto social y eficiencia energética.

Entre las principales actuaciones incluidas en el presupuesto destacan el proyecto de ejecución de la piscina de 50 metros, con una partida de 100.000 euros, que permitirá disponer de la documentación técnica necesaria para su construcción y avanzar en una infraestructura largamente demandada por la comunidad deportiva cordobesa. Este proyecto situará a Córdoba en el mapa de las ciudades con capacidad para acoger competiciones nacionales e internacionales de natación y waterpolo.

Destaca también la segunda fase del plan de mejora de los campos de fútbol municipales, dotada con 950.000 euros, que dará continuidad al proceso iniciado en 2024 con la recuperación de siete campos en distintos barrios. Esta nueva fase permitirá seguir renovando superficies de juego, alumbrado y accesos, consolidando una red de instalaciones más segura, sostenible y accesible.

La licitación de la segunda fase del Estadio de San Eulogio también se recoge en los presupuestos del Imdeco para 2026, que contará con una aportación de fondos EDIL de 1,4 millones de euros destinada a completar la transformación integral de esta instalación histórica del distrito Sur. Con esta inversión, se avanzará en la ejecución de los espacios deportivos y de servicios previstos en el proyecto, garantizando la plena funcionalidad del complejo y su integración en la red municipal.

El inicio de actuaciones en cubiertas de polideportivos municipales es también una línea de inversión prioritaria en 2026. Entre ellas, destaca la intervención en la cubierta del Polideportivo Las Margaritas, una de las obras de mayor envergadura del ejercicio, que permitirá garantizar la seguridad, la eficiencia energética y la plena operatividad de esta instalación.

Asimismo, el presupuesto recoge otras intervenciones en salas deportivas y espacios de entrenamiento dentro del Plan Director de Instalaciones Deportivas, orientadas a mejorar la accesibilidad, la modernización tecnológica y la sostenibilidad de los equipamientos municipales.

LOS REMANENTES

De forma complementaria, el Imdeco empleará remanentes de tesorería para acometer la rehabilitación del Polideportivo de Villarrubia, una actuación muy demandada por los vecinos y clubes del barrio. Con esta inversión, el organismo refuerza su compromiso con la descentralización del deporte y la mejora de las instalaciones en las barriadas periféricas de la ciudad.

Con remanentes actuará también, en concreto con 500.000 euros, en la rehabilitación del césped, luminarias y vestuarios del campo de fútbol del Fontanar, así como en las pistas de tenis y de pádel de Santuario. En las primeras se intervendrá en el muro y en el pavimento y en las segundas, en el césped artificial, todo con 255.000 euros de remanentes del 2025.

También está contemplada la redacción del proyecto de reforma de la piscina de Santuario para su adaptación a normativa y la continuidad de las actuaciones de reforma de la piscina de Fuensanta. Igualmente con remanentes se habilitará un espacio multideportivo y de calistenia en el Parque de Levante. En 2026 está previsto que se desarrollen las obras del Pabellón de la Juventud una vez que en este presente ejercicio se culmine el proceso de licitación. La aportación municipal se concretará en el año 2027, con la certificación de obra.

En cuanto a las instalaciones del Parque Azahara, el Imdeco ha aprobado otro plan de viabilidad con nuevos usos para que el proyecto vuelva a salir a licitación. El presupuesto de 2026 impulsa también una estrategia de sostenibilidad y gestión eficiente de los recursos públicos. Tras la auditoría energética realizada en 2025, el Imdeco pondrá en marcha un plan de optimización de consumo que incluirá mejoras en climatización, iluminación y sistemas de control de energía en distintas instalaciones.

Igualmente, se implementará un nuevo 'software' integral de gestión deportiva, que permitirá disponer de información en tiempo real sobre el uso de las instalaciones y la programación de actividades, mejorando la toma de decisiones y la atención al ciudadano. Esta transformación digital se enmarca dentro del proceso de modernización administrativa del organismo, que busca ofrecer un servicio más ágil, transparente y cercano a la ciudadanía.

APUESTA POR EL DEPORTE BASE Y ENTIDADES LOCALES

El presupuesto de 2026 mantiene una fuerte apuesta por el deporte base, las entidades deportivas locales y los valores de igualdad, inclusión y participación. El Imdeco continuará respaldando a clubes y proyectos deportivos con especial atención al deporte femenino, promoviendo la igualdad en premios y la visibilidad de las deportistas.

De igual modo, se reforzarán las subvenciones nominativas y de concurrencia competitiva destinadas a clubes y entidades formativas, en reconocimiento a su labor de promoción de la salud, la convivencia y la cohesión social a través del deporte.

EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

En el ámbito de los eventos, el presupuesto garantiza la celebración de competiciones de relevancia nacional e internacional, entre ellas la 40ª edición de la Media Maratón de Córdoba, los Juegos Deportivos Municipales y los programas de Actividad Física para Mayores, que constituyen los pilares del deporte participativo en la ciudad. Estas iniciativas consolidan a Córdoba como referente nacional en gestión deportiva y organización de eventos, fortaleciendo su imagen como ciudad activa, saludable y atractiva para el turismo deportivo.

La presidenta del Imdeco ha subrayado que "el presupuesto de 2026 da continuidad al trabajo de modernización y mejora de los servicios deportivos iniciado en los últimos años, garantizando la sostenibilidad de la red de instalaciones y acercando el deporte a todos los barrios de Córdoba".

Aguilar ha añadido que "la inversión en cubiertas, el proyecto de ejecución de la piscina de 50 metros, la segunda fase de mejora de campos de fútbol y la licitación de la segunda fase de San Eulogio son actuaciones estratégicas que responden a necesidades reales y que marcarán un antes y un después en la red deportiva municipal".