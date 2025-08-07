El Imdeco denuncia el robo del cableado eléctrico del estadio de San Eulogio a dos semanas de su apertura

CÓRDOBA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha denunciado el robo de todo el cableado eléctrico del estadio de San Eulogio, un hecho que se produce cuando faltan menos de dos semanas para la apertura de dicha instalación para entrenamientos. La sustracción se ha producido este pasado miércoles y la acción delictiva supone que "todo el sistema de electricidad del equipamiento deportivo ha quedado desmantelado".

Así lo ha indicado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota en la que ha detallado que este hecho "afecta tanto a la iluminación del campo como a los vestuarios y al riego del césped". En estos momentos, los responsables del Imdeco valoran el coste económico que acarrea este robo, que "se ha perpetrado sin que se hayan forzado los accesos al complejo, y estudian el procedimiento a seguir para que este contratiempo pueda solventarse en el menor tiempo posible".

En la próximas horas, "cuando se disponga del peritaje de los daños y de lo sustraído, se formalizará la denuncia ante la Policía", ha señalado el Ayuntamiento, que ha señalando que, "por ahora, no se tiene certeza de que este robo vaya a afectar a la fecha de apertura del estadio, prevista para el 18 de agosto, pero prácticamente con seguridad influirá negativamente en los horarios de entrenamientos, ya que será inviable usar el campo cuando sea de noche".

La teniente de alcalde delegada de Deportes y presidenta del Imdeco, Marian Aguilar, ha lamentado "profundamente que nos hayamos encontrado con este problema derivado de un hecho delectivo" y ha condenado una situación "que a quien perjudica realmente es a los clubes y a los niños que tanto tiempo llevan esperando poder hacer uso de este equipamiento deportivo".

Aguilar ha recordado que los vecinos del Distrito Sur "llevan más de dos décadas anhelando que se ponga en valor de nuevo este estadio y ahora que está a la vuelta de la esquina su apertura, con todo preparado para dar respuesta a una petición unánime de las familias de la zona, nos topamos con este robo que, insisto, trunca las expectativas de los clubes y de nuestros jóvenes deportistas".

La presidenta del Imdeco ha resaltado "el gran esfuerzo que ha supuesto tener todo a punto para abrir San Eulogio el día 18 de agosto y no es de recibo que se produzcan actos delictivos de este tipo que echan por tierra todo el trabajo y la ilusión de los que ya se ven con un pie en el césped".

Cabe recordar que el estadio tiene previsto abrir sus puertas tras la finalización de la primera fase de reforma de las instalaciones. En este primer momento, dicho equipamiento se podrá utilizar para entrenamientos del Club Fray Albino Racing Córdoba y del club de Rugby Mezquita, y ya cuando arranque el curso escolar también estará a disposición de los centros educativos de la zona (Fray Albino y las Mercedarias) para el desarrollo de sus actividades de tipo físico y de las necesidades deportivas de la ciudad.