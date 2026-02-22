Imdeec y asociación Vinavín impulsan a Córdoba como capital mundial del vinagre en su II Congreso Internacional

La presidenta del Imdeec y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent (d), y la presidenta de la asociación Vinavin, Rocío Márquez (i). - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), ha anunciado la celebración del II Congreso Internacional del Vinagre, un evento organizado junto a la asociación Vinavin que tendrá lugar en la capital cordobesa el próximo mes de junio.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, esta iniciativa "busca reforzar el liderazgo de la ciudad en la gastronomía de excelencia y situarla como el epicentro mundial de un producto que vive actualmente una auténtica revolución culinaria".

Por su parte, la presidenta del Imdeec y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, ha destacado que "nuestra ciudad no es solo historia y patrimonio, sino también la despensa de productos que son verdaderas joyas gastronómicas", al tiempo que ha considerado que "gracias a los vinos generosos de la zona Montilla-Moriles, contamos con una materia prima cuya excelencia es reconocida en los mercados más exigentes".

"De hecho, el vinagre de calidad se perfila ya como el producto del año según la prensa internacional, y Córdoba se sitúa a la vanguardia de esta tendencia global", ha añadido.

En contexto, esta nueva cita se afronta como un reto de consolidación tras el éxito alcanzado en la edición anterior, la cual despertó un "enorme interés mediático y profesional" tanto en España como en el extranjero.

Por su parte, la presidenta de la asociación Vinavin, Rocío Márquez, ha señalado que "la celebración de este II Congreso Profesional del Vinagre se trata de un éxito más para la provincia de Córdoba como referente del vinagre de calidad a nivel mundial y en esta edición, que es mucho más ambiciosa, vamos a contar con expertos internacionales procedentes de lugares como Módena y otros países". También lo es con respecto al contacto con los productores, la hostelería, la gastronomía ya que el vinagre de calidad se está poniendo de moda".

Por otro lado, desde Vinavin han resaltado que, junto al aspecto cultural del vinagre de calidad, hay que destacar su impacto en el sector agroalimentario y el turístico. "La unión del turismo con el sector agroalimentario favorece enormemente el desarrollo local en todas sus facetas", ha afirmado Márquez.

Desde el Imdeec, la apuesta por este evento responde a una visión clara de desarrollo económico, entendiendo que la alianza entre el sector agroalimentario y el turístico es uno de los motores más potentes para dinamizar la economía local.

Según ha concretado la Administración local, el apoyo a Vinavin supone un "compromiso firme" con la visibilidad de las empresas cordobesas y con la formación de los profesionales del sector. El congreso servirá así de plataforma para que productores, chefs de prestigio e investigadores intercambien conocimiento y talento, consolidando el vinagre de Córdoba "como un referente dentro del ámbito empresarial y académico".

Finalmente, el evento proyectará la Marca Córdoba a través de una gastronomía basada en la autenticidad y en la capacidad de innovar respetando profundamente la tradición. Blanca Torrent ha concluido subrayando el interés de la cita e invitando a todos los profesionales a descubrir en junio de 2026 por qué Córdoba es, por méritos propios, "el referente mundial del vinagre de calidad, en un espacio único donde se estrecharán lazos entre la ciencia, la empresa y el arte culinario".