El Imdeec concede más de 4,4 millones en ayudas en 2025 a más de 900 autónomos y empresas que crean 421 empleos

Archivo - José María Bellido con Blanca Torrent, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent, han hecho balance este jueves de las ayudas del organismo autónomo durante el año 2025, que ha concedido más de 4,4 millones de euros a 905 autónomos, emprendedores y empresas que han permitido crear 421 puestos de trabajo sólo en el pasado ejercicio, mientras que en 2026, cuenta con un presupuesto "más alto", con más de siete millones, de los cuales 3,5 millones van a ayudar a todo el ecosistema empresarial.

En declaraciones a los periodistas en Alfredo Atalaya Peluquero, con una antigüedad de 20 años y cinco empleados, el alcalde ha señalado que se ha otorgado "una media de ayudas de 4.700 euros para cada uno de los negocios", siendo "una cifra que viene muy bien para consolidar empleos, para contratar a nuevos empleados, para cambiar maquinaria, para formar, para comprar nuevos elementos en los negocios, en las pequeñas y medianas empresas autónomas".

En este sentido, el regidor ha resaltado que "el Instituto de Desarrollo Económico y Empleo era un gran desconocido para la mayor parte de gente como Alfredo", si bien ha resaltado que "sirve para consolidar empleo y para ayudar".

De igual modo, ha precisado que "desde 2019 a 2025 son 33 millones de euros los que se han gestionado para poner a disposición del pequeño tejido empresarial local y del pequeño tejido de autónomos locales desde el Imdeec", con un total de 8.249 autónomos, pymes y empresas que han accedido a las ayudas y han supuesto 4.600 empleos creados con esas ayudas".

Mientras, la concejal ha aseverado que "en los últimos seis años, casi siete, hemos trabajado para el fortalecimiento de la economía local, con más de 33 millones de euros puestos al servicio de las empresas y de los profesionales de Córdoba", de modo que "han sido más de 8.200 emprendedores y profesionales los que se han visto beneficiados, 1.986 empresas se han constituido y han sido más de 4.600 los nuevos empleos".

Además, ha indicado que cuando entraron en el gobierno en 2019 "las ayudas al sector empresarial no superaban los 3.000 euros, y a día de hoy, la más pequeña llega a los 4.700 euros de media, y hasta los 30.000 euros", por lo que "se ha dado un salto cualitativo en la calidad de las ayudas", ha valorado, remarcando que "la mujer ha tenido un papel protagonista en el Imdeec, porque más de la mitad de los nuevos negocios los han promovido mujeres cordobesas y también más de la mitad de ellos han sido contrataciones hechas a mujeres".

Asimismo, la edil ha afirmado que no han dejado a "ningún sector atrás", citando la joyería, la moda, el agroalimentario, el comercio, el comercio ambulante y las tabernas históricas, entre otros.