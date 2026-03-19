El Imdeec y Fundación Adsam celebran el talento del barrio de Las Palmeras de Córdoba con desfile de moda y peluquería

Desfile de peluquería y moda de la Fundación Adsam por la finalización del programa formativo 'PeinArte', con apoyo del Ayuntamiento de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Adsam organiza, un año más, su tradicional desfile de peluquería y moda con motivo de la finalización del programa formativo 'PeinArte'. Este evento, abierto al público, se celebrará el día 24 de marzo a las 19,00 horas en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios La Foggara y supone la clausura de una formación teórico-práctica de 330 horas impartida en el barrio de Las Palmeras.

Según ha informado el Ayuntamiento, en esta edición, un total de 13 participantes han adquirido las competencias técnicas y transversales necesarias para obtener el certificado profesional de Servicios Auxiliares de Peluquería. El programa se enmarca dentro de la Línea 2 de Empleabilidad de la convocatoria de subvenciones para Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) impulsada por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec).

Al respecto, el director de la Fundación Adsam, Luis Pedregosa, ha recordado que la entidad tiene "una larga trayectoria en el barrio y la formación de peluquería está ligada a él, desde los inicios con los antiguos programas de cualificación profesional inicial a los certificados profesionales que se imparten en la actualidad y se mantiene la misma ilusión que el primer día".

Desde el año 2019, la colaboración entre Fundación Adsam y el Imdeec ha permitido desarrollar siete itinerarios formativos --seis de ellos especializados en peluquería-- por los que han pasado 98 personas, mayoritariamente mujeres jóvenes en riesgo de exclusión. Los resultados avalan la eficacia de este modelo de inserción: 22 participantes han continuado con prácticas becadas y cuatro han logrado formalizar contratos de trabajo en empresas del sector.

En este sentido, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha destacado que "a través de las ayudas ESAL, el Imdeec cumple con su objetivo de llevar la formación y las oportunidades laborales a los barrios que más lo necesitan, transformando la realidad social de Córdoba mediante el apoyo a entidades como Adsam, que logran que el talento de personas en situación de vulnerabilidad se convierta en empleo real y cualificado".

El desfile 'PeinArte' no sólo sirve para exhibir las habilidades técnicas adquiridas, sino que busca visibilizar el esfuerzo y el compromiso del alumnado, reforzando su autoestima ante la ciudadanía. Según Encarni Luque, formadora de la entidad, "esta iniciativa permite dar una oportunidad a personas con gran potencial que, debido al coste económico de la formación en este sector, de otra manera no podrían dedicarse a esta profesión". "Es muy satisfactorio comprobar cómo los profesionales del sector que acuden a impartir masterclass manifiestan su admiración por el trabajo que se está llevando a cabo en el centro", ha añadido la docente.

Esta acción reafirma el compromiso de ambas instituciones con la igualdad de oportunidades en entornos desfavorecidos. El éxito del proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de peluquerías locales como Yolanda Luque, Cassual Estilistas, Mercedes García, Isloan, Nova Style, Roberto Rodríguez SPA, Moisés Estilistas, Peluquerías Kikú y Your Hair & Beauty, que han acogido al personal en prácticas. Asimismo, el evento cuenta con el apoyo de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento, el vestuario de José Muriel y el soporte técnico de Revlon Profesional y Naimel Profesional.