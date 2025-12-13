El Incibe llevará su Experiencia itinerante sobre ciberseguridad a Sevilla, Cádiz y Huelva

Archivo - Ciberseguridad informática antivirus ordenador seguridad. Imagen de archivo. - MINISTERIO TIC COLOMBIA - Archivo

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), organismo dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública --a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales--, ha anunciado que instalará su Experiencia itinerante las próximas semanas en los municipios de La Rinconada (Sevilla), Olvera y Benalup-Casas Viejas (Cádiz), a los que se unirá la provincia de Huelva, con el objetivo de ampliar los conocimientos de los vecinos de estas localidades sobre ciberseguridad y trabajar la concienciación en la importancia de la seguridad digital en sus vidas cotidianas.

Según ha explicado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota, la Experiencia Incibe ofrece en un espacio itinerante para todos los públicos actividades lúdicas, minijuegos, 'escape rooms' y píldoras formativas que ayudan a protegerse en Internet, informarse sobre cómo mejorar las contraseñas, proteger la privacidad o garantizar la seguridad de los más pequeños. Además, quienes se acerquen encontrarán respuestas a sus dudas sobre ciberseguridad en la cabina del 017.

En el 'roadshow' podrán participar quienes se acerquen este sábado al Centro multifuncional Hacienda Sata Cruz de La Rinconada (Sevilla), en horario de 09,00 horas a 14,00 horas y de 16,30 horas a 19,30 horas.

Del 17 al 19 de diciembre las actividades inmersivas abrirán sus puertas en el municipio gaditano de Olvera, en el Punto Vuela, en horario de 09,00 horas a 14,00 horas y 16,30 horas a 19,30 horas. Posteriormente, también dentro de la provincia de Cádiz y en el mismo horario, los días 22 y 23 estará presente en el Centro Cultual La Veleta de Benalup-Casas Viejas.

Dentro de esta programación, los días 29 y 30 de diciembre Experiencia Incibe trasladará su agenda a la provincia de Huelva, si bien la localización aún está por determinar.

Cada Experiencia Incibe es diferente, pero en todas se ofrecerá información de interés y actividades para aprender sobre ciberseguridad a través de distintos espacios como la carpa con juegos, la cabina 017, zona de gamificación zona formativa y sala de 'escape room', donde los participantes tendrán la ayuda de un robot, manejarán dispositivos móviles, responderán a pequeños tests tipo Kahoot con itinerarios diferentes según edad y niveles o juegos de concienciación para ciudadanía en general, como la oca del 'phishing', y para menores, como la escalera del ciberacoso.