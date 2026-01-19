Incremento "notable" de los servicios del taxi en Andalucía por el traslado de familiares tras el accidente de Adamuz

Archivo - Un taxi está estacionado en la parada de la estación de trenes de Santa Justa, con pasajeros que guardan cola al foto, en una imagen de recurso. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector del taxi ha incrementado "de forma notable" sus servicios por el traslado de familiares de las víctimas del grave accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), con 39 fallecidos y 152 heridos hasta el momento, si bien ese aumento de la demanda "no es cuantificable porque son muchos destinos solicitados y desde diversos puntos de Andalucía", tanto por parte de Renfe como a título particular.

Desde la Federación Andaluza del Taxi, su presidente, David Capelo, ha mostrado las condolencias y la solidaridad del sector a los familiares de las víctimas y ha destacado la "profesionalidad de los taxistas" en este tipo de situaciones, "siempre al servicio del ciudadano", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

Capelo ha destacado que para los compañeros de Córdoba ha sido una noche "bastante complicada" por el traslado de los forenses y de los familiares de las víctimas al lugar del accidente, así como desplazamientos hasta centros hospitalarios y lugares habilitados para el alojamiento en la localidad cordobesa, "siempre a disposición del alcalde (de Adamuz)".

El sector ha respondido de este modo a las peticiones de Renfe, que es un cliente habitual y que ya abona servicios por traslado de maquinistas o en casos de pérdida de equipajes.

En cuanto a demanda para desplazamientos a Madrid, con vistas a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), con inauguración prevista este miércoles, teniendo en cuenta que se ha suspendido la circulación ferroviaria entre la capital de España y Andalucía, al menos este lunes, Capelo ha afirmado que no están recibiendo reservas al respecto. "En 48 o 72 horas tendremos más información, ahora todo el mundo está centrado en la atención a las víctimas".