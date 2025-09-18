El Infoca da por controlado el incendio forestal declarado en un paraje de La Iruela (Jaén)

JAÉN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por controlado este jueves el incendio declarado en el paraje Fuente del Céfano, en el término municipal de La Iruela (Jaén).

De este modo, todo el perímetro se encuentra rodeado por una línea de control, formada por una franja de terreno sin vegetación, o con vegetación ya quemada, pudiendo quedar en su interior algunos puntos calientes.

Por tanto, se trabaja "en su remate y liquidación", según ha informado el Plan Infoca a través de sus redes, consultadas por Europa Press. Para ello, se cuenta sobre el terreno con un grupo de bomberos forestales, un grupo de apoyo, un agente de medio ambiente y una autobomba.

El fuego se declaró sobre las 17,30 horas de este miércoles en el paraje Fuente del Céfano, donde se desplegó una decena de medios aéreos, además de operativos terrestres. A las 21,00 horas, se dio por estabilizado y, dada también su evolución favorable, se retiraron los medios aéreos.

Desde entonces, el Infoca ha continuado trabajando en la zona, donde no hay presencia de viviendas que pudieran encontrarse en peligro, para controlar el incendio. Una fase que se ha decretado a las 13,05 horas de este jueves, de modo que los profesionales se afanan ya en su liquidación completa.