Informe ambiental favorable para la planta solar fotovoltaica de la balsa del Cadimo, en Jaén capital

Archivo - La balsa del Cádimo/Archivo - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUDALQUIVIR

JAÉN 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha informado favorablemente del proyecto para la instalación de una planta solar fotovoltaica que preste servicio a la balsa del Cadimo, en el término municipal de Jaén.

Según la resolución publicada ya esta semana en el Boletín Oficial del Estado y recogida por Europa Press, el informe es favorable en tanto en cuento "no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente", y "siempre que se cumplan las medidas y prescripciones establecidas en el documento ambiental y en la resolución. Es por ello que no se considera necesario "el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria".

Fue en octubre de 2024 cuando se registró la solicitud de inicio de la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental simplificada de este proyecto. El objetivo es "la optimización energética de la infraestructura hidráulica de la balsa del Cadimo mediante el suministro de energía renovable para el bombeo de agua desde el río Guadalbullón".

Se contempla así la implantación de una planta solar fotovoltaica para autoconsumo en modalidad de isla, sin vertido a la red eléctrica, integrada con sistemas de mejora de la eficiencia mediante variadores de frecuencia y dispositivos de control avanzados.

Esta actuación, para la que se calcula un presupuesto de unos siete millones de euros, busca reducir la dependencia de fuentes de energía convencionales y asegurar la sostenibilidad operativa de los grupos de bombeo, los cuales representan una parte sustancial de los costes variables anuales de la instalación.

La planta solar se emplaza sobre terrenos de titularidad pública que fueron expropiados originalmente durante el proyecto de la propia balsa reguladora, balsa que fue inaugurada en 2018, pero que ocho años después sigue sin entrar en servicio. La balsa, con capacidad máxima de unos 7,5 hectómetros cúbicos, se mantiene en fase de llenado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Con una inversión de 60,8 millones de euros, vía fondos Feder, la balsa del Cadimo es una de las actuaciones de mayor inversión de las que se han realizado en la cuenca del Guadalquivir en los últimos años.

Comenzó su construcción hace 15 años pero a día de hoy sigue sin cumplir el objetivo con el fue construida y que no es otro que modernizar el regadío de hasta 15.000 hectáreas de olivar. Además, se buscaba regular y mejorar el caudal ecológico del río Guadalbullón, asegurando un flujo de agua constante en épocas de sequía.

La planta solar proyectada cuenta con una potencia pico del generador de 4,019 MWp (3,30 MW de potencia nominal), compuesta por la instalación de 5.544 módulos fotovoltaicos monocristalinos de 720 Wp. Los módulos se dispondrán sobre estructuras metálicas fijas hincadas en el terreno.

Además de la instalación del campo solar, el proyecto conlleva la ejecución de una nueva zona urbanizada de 2.200 metros cuadrado al norte de la planta, donde se construirán el centro de seccionamiento y el edificio de control, destinándose también este espacio para el traslado y reubicación del grupo electrógeno y el cuadro general de baja tensión, actualmente situados a pie de dique, con el objetivo cumplir la nueva normativa en materia de embalses.

En la zona de la estación de bombeo existente, y para la mejora de la eficiencia del bombeo, se ejecutará un nuevo edificio de variadores de dos niveles --semisótano y planta baja-- y se realizará la ampliación de la sala de celdas de media tensión actual (extendiéndola 1 metro al este y 5,5 metros al oeste), conectando ambos edificios mediante una zanja de comunicación.

Desde el organismo de cuenca se ha venido indicado a Europa Press que la balsa, con capacidad máxima de unos 7,5 hectómetros cúbicos, se mantiene en fase de llenado. Esta fase empezó en enero de 2021 y dado que se llena por bombeo desde el río Guadalbullón "ha estado condicionada a los periodos de sequía últimos". El reciente tren de borrascas ha contribuido a dar el último empujón al llenado de esta infraestructura.

Una vez que se dé por llena oficialmente, la CHG ha detallado que "se deberá dejar un tiempo de espera" y "evaluar el comportamiento de la balsa". A partir de ahí, se decidirá si se considera concluido el plan de llenado o hay que hacer desembalses y llenados adicionales".

No obstante, el organismo de cuenca ya ha avanzado que "previsiblemente", la Comisión de Desembalse autorizará en el estiaje de 2026 "puestas en cauce desde la balsa de volúmenes suficientes, a efecto de dar mayores garantías a los riegos con toma en el Guadalbullón".