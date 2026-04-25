El PP de Málaga destaca el impulso del Gobierno andaluz a los municipios rurales con mejores servicios

La presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, ha visitado Canillas de Albaida, donde ha estado acompañada por la alcaldesa, Encarnación Pareja; y el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía, Jorge Martín. - PP MÁLAGA

CANILLAS DE ALBAIDA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado el impulso que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha dado a los municipios del interior "dotándolos de mejores servicios, mayores herramientas y más oportunidades para que éstos dejen de perder población y mejoren su calidad de vida".

En una visita a Canillas de Albaida, la presidenta provincial ha estado acompañada por la alcaldesa, Encarnación Pareja; y el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía, Jorge Martín, donde ha recordado que el PP apuesta por el bienestar de todos los vecinos de Málaga y Andalucía, "vivan donde vivan".

Ha puesto como ejemplo este municipio de la Axarquía de alrededor de 800 habitantes que, además de contar con su consultorio, se beneficia del nuevo centro de salud en Cómpeta inaugurado hace poco y que da cobertura a los vecinos de Canillas de Albaida.

"En materia educativa, el centro escolar de este municipio también ha sido objeto de mejoras y de ayudas para poder tenerlo en perfecto estado", ha añadido, para recordar las ayudas que reciben más del 90% de las familias con menores escolarizados en la primera etapa de Infantil "tanto en la gratuidad para las plazas de dos a tres años como las subvenciones que van a recibir a partir del próximo curso para los menores de 1 a 2 años".

En cuanto a las comunicaciones, Navarro ha destacado que la A-7206 ha sido objeto de mejoras y actuaciones para incrementar la seguridad vial de los usuarios como la ampliación de la calzada, en una vía fundamental para la conexión de Canillas de Albaida con el resto de municipios de la comarca.

En todo este ecosistema de medidas para luchar contra la despoblación, la presidenta del PP de Málaga ha valorado la futura Ley de Desafío Demográfico y Desarrollo Rural anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "que va a suponer un revulsivo para consolidar nuestro mundo rural y nuestra Andalucía de interior, para que nuestros pueblos sigan contando con los mejores servicios".

En su visita a Canillas de Albaida, Patricia Navarro ha visitado el espacio natural conocido como La Fábrica de la Luz en plena sierra de Tejera y Almijara. "Estamos en un enclave único, rodeado de naturaleza, donde el Ayuntamiento ha solicitado a la Junta de Andalucía poder recuperar parte de este espacio para ponerlo a disposición de los vecinos y visitantes con actividades relacionadas con la naturaleza y el turismo activo", ha explicado Navarro.

"Esta es la forma en la que el Gobierno de Juanma Moreno entiende el cuidado y preservación de nuestro patrimonio natural", ha continuado la presidenta provincial quien ha explicado que el proyecto va en la línea de mantener el entorno natural al tiempo que esta zona se convertirá en fuente de riqueza, generación de empleo y dinamismo social para el municipio de Canillas de Albaida.