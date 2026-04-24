Adelante Andalucía asegura que va a "superar" a Vox el 17M y avisa: "Votarnos es quitarle escaños a la ultraderecha"

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, en el acto de presentación de la lista por Cádiz. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÁDIZ 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha afirmado durante el acto de presentación de la lista por Cádiz que "votar a Adelante Andalucía es quitarle escaños a Vox" y ha asegurado que el próximo 17 de mayo "vamos a superar a Vox".

En el marco de este acto, celebrado en los jardines de la biblioteca Adolfo Suárez, y tras la encuesta del CIS que sitúa a Adelante a un punto de Vox, el partido andalucista de izquierdas se ha mostrado "confiado" en recortar distancias con Vox. En este contexto, García ha criticado el discurso de la "prioridad nacional" de la formación, al que ha acusado de encubrir "la verdadera prioridad de la ultraderecha, que es hacer que miremos al lado en vez de mirar arriba para hacer negocio".

Asimismo, ha defendido que Vox "no desea la expulsión de las personas migrantes, sino que permanezcan en el territorio sin derechos", y ha cuestionado si "los empresarios de los invernaderos quieren o no quieren a los inmigrantes". En su opinión, "los quieren aquí con miedo", motivo por el que, ha añadido, "se han inventado otro mecanismo para intentar meter miedo, que es la prioridad nacional". Además, García ha asegurado que "Vox no es más que un mecanismo que tiene la gente con mucho dinero para engañar a la gente que tiene poco dinero".

El líder de la formación andalucista de izquierdas ha incidido en que "ni Vox ni el PP mencionan a Asisa o Quirón, ni a César y Josef, dos jóvenes alemanes que poseen 2.600 viviendas en Sevilla", al tiempo que ha añadido que "tampoco defienden a las trabajadoras de ayuda a domicilio, al enfermero, a la profesora con 33 estudiantes, al sindicalista ni a los trabajadores del metal", en referencia a "todos aquellos que saben que aquí no van a tener oportunidades y se tendrán que ir fuera de Andalucía".

Asimismo, Adelante Andalucía ha expresado su confianza en la ciudadanía para que apueste por "los servicios públicos, por la alegría y el derecho a disfrutar". "El pueblo andaluz tiene claro que la sanidad pública, la educación, la vivienda y los derechos de los trabajadores no los defienden los señoritos de las paquitas de Vox, sino la izquierda andalucista", ha señalado, asegurando que su formación hará "una campaña histórica" y reivindicando "el derecho a disfrutar".

Por último, García se ha dirigido a los integrantes de la lista por Cádiz, subrayando que "representan a la clase trabajadora, los que se la juegan y los que ponen corazón y cabeza; tenemos a los mejores y más preparados". Además, ha tenido también palabras para los trabajadores del metal de la provincia, destacando que "no están luchando solo por ellos mismos, sino por todos".