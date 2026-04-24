Abascal pide "un gran respaldo" para cambiar las cosas "de verdad" en Andalucía: "Con Vox sí se puede"

1081462.1.260.149.20260424214519 El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, juntos en un acto público en Cádiz. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

CÁDIZ 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este viernes "un gran respaldo" en las próximas elecciones del 17 de mayo para poder "cambiar las cosas de verdad", asegurando que "con Vox sí se puede y esperamos lograrlo también en Andalucía", referencia a los pactos de gobierno alcanzados con el PP en Extremadura y Aragón.

De esa manera lo ha destacado Abascal, que este viernes 24 de abril ha participado en un acto público de precampaña en la plaza de España de Cádiz capital, donde ha apoyado al candidato de su formación a la Presidencia de la Junta y cabeza de lista por Cádiz, Manuel Gavira, a quien le ha agradecido "su valentía" durante esta campaña.

"Eso es lo que se vota el 17 de mayo. No se vota si llega otra vez el Partido Socialista. El Partido Socialista y Adelante Andalucía no tienen nada que hacer en las siguientes elecciones. La única discusión es si Juanma Moreno sigue sentado en su sillón sin hacer nada, abrazando señoras y repartiendo sonrisas, o si realmente puede entrar Vox como un actor en escena y hacer que se cambien las cosas", ha aseverado.

Abascal ha presentado a su partido como la opción para que los impuestos "sean bajos y se dediquen de verdad a lo que necesitamos" o que "la prioridad nacional sea el eje de la política en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda", entre otras cuestiones a las que ha aludido como inmigración, agricultura o energías renovables.

Al estar en Cádiz, ha hablado también de "respetar la verdadera identidad andaluza", afirmando que la de Blas Infante era "inventada" e "islamista" y reclamando por encima de todo "la de Fernando III y la de los reyes católicos que reconquistaron esta tierra al islamismo invasor y que han defendido las libertades del hombre y de la mujer".

"Soy vasco pero sé cuál es la identidad también de Andalucía, sé cuál es la identidad española y desde luego no es una identidad islamista a la que nos quieren condenar con la invasión migratoria, para que las mujeres caminen por detrás de los hombres, para que no podamos comer lo que nos dé la gana, para que las mujeres no se vistan como quieran y para que haya una ley religiosa sobre la ley civil. No queremos eso, no lo hemos querido nunca durante siglos y no lo vamos a querer en el futuro", ha declarado ante un público que le ha proclamado a gritos "presidente" en varias ocasiones.

A todos ellos los ha animado a "convencer" a sus entornos al considerar que "probablemente tienen una idea equivocada" de ellos y que así la respuesta de las urnas "será esperanzadora para todos nosotros".

ABASCAL LLAMA "MIERDA" A PEDRO SÁNCHEZ

Antes de iniciar su intervención ha lamentado las protestas que se están dando en algunas ciudades donde se celebran actos de su partido, como las que tuvieron lugar hace unos días en Granada o en Cádiz, donde un grupo de personas se ha manifestado contra su acto público, considerando que no se puede "normalizar" situaciones como esas.

Al respecto, ha sido tajante al llamar "mierda" al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "rata" al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y "cobarde" al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, por "decidir que tienen que intimidarnos en todas partes", en alusión a las manifestaciones en contra de sus actos.

"No ha nacido el español que nos intimide, no ha nacido el tipo que a nosotros nos eche de esta plaza", ha afirmado el líder nacional de Vox señalando a un grupo de personas que ha ido allí para protestar por su presencia en Cádiz.

Al respecto, ha trasladado a sus simpatizantes en este acto que "lo vamos a resistir y lo vamos a aguantar", aunque resaltando que "en una sociedad democrática todos esos tipos estarían en la cárcel", apuntillando que el presidente del Gobierno y el ministro del Interior "también", y que el jefe del dispositivo "estaría asumiendo responsabilidades por no cumplir con la garantía del orden público y permitir que se cometa un delito electoral de manera permanente acosando un acto público democrático".

Para Abascal, Pedro Sánchez es "el principal problema de todos los españoles sin distinción", cargando de nuevo contra el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros, una vía que ha calificado como "la promoción de un proceso de invasión migratoria sin precedentes en toda Europa" y con el que "están intentando alterar el censo electoral para ganar porque ya no tienen el favor de los españoles".

En ese sentido, ha afirmado que Pedro Sánchez "detesta al pueblo español y por eso quiere sustituirlo" con "la promoción de una invasión migratoria, de una nacionalización masiva, regalando algo precioso para nosotros como es nuestra nacionalidad".

En clave andaluza, el líder de Vox ha criticado a Juanma Moreno, de quien ha dicho que "sonríe mucho" pese a que "las cosas están muy mal", y ha reconocido que no estuvo acertado al referirse a él en tono de broma en días anteriores como "Juanma Moruno". "No lo hice bien porque las cosas no están para bromear", ha señalado, recordando que "hay muchos españoles pasándolo mal".

Volviendo al asunto de la "prioridad nacional" promovida por su partido en otras comunidades, ha acusado al PP y al PSOE de tener "un corazón muy grande para recibir a toda África y a toda América, pero muy pequeño para los de dentro".

Así, ha respondido a las críticas sobre esta medida asegurando que quienes acusan a su formación de querer crear "ciudadanos de primera y de segunda" deben "ser malos o tontos" o "probablemente las dos", y que esa acusación parte de "desconocer que la nacionalidad es la ciudadanía" y que "los ciudadanos de un país, los de España, son los nacionales, los españoles".

En este sentido, Abascal ha subrayado que Vox busca que los españoles sean "iguales ante la ley" y que tengan "prioridad en el acceso a las ayudas públicas y en el acceso a la vivienda pública", y ha denunciado que en la actualidad "el español es el último en España". "Lo que queremos es que los españoles dejen de padecer un apartheid en España", ha aseverado.

GAVIRA: "CANSADOS DE SER LOS ÚLTIMOS"

Por su parte, el candidato de Vox a la presidencia a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha afirmado en este acto de precampaña que desde su partido defienden "una Andalucía donde lo más importante y donde los primeros seamos los andaluces", afirmando que "ya estamos cansados de ser los últimos".

En referencia a la posibilidad de que el Gobierno central recurra en el Tribunal Constitucional (TC) cualquier ley que permita la aplicación de "la prioridad nacional", el representante de Vox en Andalucía ha afirmado que "no es ilegal, que lo ilegal es discriminar a los españoles y a los andaluces. Y contra eso es lo que vamos a luchar".

Del mismo modo, Gavira ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno afirmando que "el próximo día 17 queremos que las cosas cambien que estando él no se cambia nada que solo cuando Vox está en los gobiernos es cuando se mejoran los servicios públicos".

"Podemos tener un gobierno que acabe con el despilfarro político y baje los impuestos como nunca antes se ha visto en Andalucía, que defienda el campo y a la industria del pacto verde y de Mercosur y que se dedique a desregular y a terminar con toda la burocracia inútil para poner la Junta de Andalucía al servicio de los andaluces", ha señalado.