El Informe de Coyuntura del Sector Oleícola 2025 pone el acento en el "desplome" de los precios del aceite de oliva

Acto de presentación del Informe de Coyuntura Oleícola 2025 - UJA

JAÉN 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Informe Anual de Coyuntura del Sector Oleícola 2025 --elaborado por Cátedra Caja Rural de Jaén José Luis García-Lomas Hernández de Economía, Comercialización y Cooperativismo Oleícola de la Universidad de Jaén-- ha puesto el acento en "el desplome" de los precios de los aceites de oliva.

El informe, presentado este jueves, pone de manifiesto que se trata de un descenso que "no está justificado por la situación del mercado", sino más bien por "la gestión de expectativas en el sector y por la descoordinación de los productores". En este sentido, se recoge que los precios en origen empezaron una pronunciada caída en noviembre del año 2024 y, desde entonces, no han dejado de caer hasta finales de junio del presente año --último mes con datos al cierre de este informe--.

El director de la Cátedra, Manuel Parras, ha subrayado en su intervención la bajada de precios del aceite de oliva, tanto en origen como en destino. Del análisis de los precios, Parras ha señalado que reflejan "que cada día se paga más en origen la calidad" y que también "se paga muy bien en destino", ya que "que en el mismo virgen extra en origen y destino la diferencia llega hasta tres euros" lo que "significa que el sector ha de orientarse cada día más al mercado y tener más presencia en el mercado de aceites envasados".

Aun así, Parras ha puesto de relieve el importante crecimiento que ha experimentado a lo largo de los últimos seis años la comercialización de aceite envasado por parte de las empresas oleícolas y ha remarcado cómo en los seis primeros meses de 2025 se ha producido una "fuerte recuperación" del consumo de aceite de oliva virgen extra

En la presentación ha intervenido también el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que ha defendido que los precios es "un tema fundamental, porque los olivareros y olivareras tienen que recibir por su aceite un precio que sea justo, no solamente que cubra gastos sino que, como cualquier otra empresa, obtenga beneficios".

El presidente de la Administración provincial ha detallado que en este documento se abordan recomendaciones para el sector centradas en la comercialización o en la importancia de seguir trabajando en acciones promocionales de este producto para "conquistar nuevas cocinas y nuevos paladares", algo que "día a día" se está haciendo desde la Diputación.

Para Reyes, esta publicación es "un gran manual" que permite "conocer el presente y contar con un diagnóstico del sector, pero que especialmente también incluye recomendaciones de futuro", algo de gran importancia para "un sector que ha dado tantos pasos apostando por la calidad y que ha contribuido a que esta provincia no padezca dificultades de municipios vacíos como ocurre en otros lugares de nuestro país".

Por su parte, el director ejecutivo adjunto del Consejo Oleícola Internacional (COI), Abderraouf Laajimi, ha subrayado la relevancia de este informe "no sólo para recopilar datos e información, sino como ayuda a la toma de decisiones de un sector extraordinariamente importante y que está afrontando muchos retos".

El informe --de más de 260 páginas y que abarca tanto el 2024 como los seis primeros meses de 2025-- se estructura en torno a cinco grandes apartados dedicados a la cadena de valor de los aceites de oliva, la oferta, la demanda, la influencia de las tecnologías de la información, la comunicación en la oleicultura y un quinto sobre monográficos.

En concreto, se incluye tres, uno sobre la PAC --centrado especialmente en la olivicultura ecológica--; otro sobre el crecimiento de la producción de aceites de oliva en Portugal y un tercero sobre el valor en origen con denominaciones de origen protegida de España.

También ha intervenido el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, que ha incidido en "el firme compromiso" de la administración autonómica con el olivar "para seguir posicionando el aceite de oliva en el puesto que se merece, siempre con la mirada puesta en el incremento de la rentabilidad que garantice el presente y el futuro del sector en la provincia".

Estrella ha ahondado en la necesidad de "contar con un diagnóstico de la situación" para "continuar trabajando de cara a los retos que afronta el sector" y que llevan a la Junta a "implementar políticas que profundizan en la apuesta por la innovación y la modernización, claves para ser más competitivos, eficientes y sostenibles, para ser mucho más rentables y conquistar, por tanto, más mercados que nos permitan seguir incorporando el valor añadido de la producción del aceite de oliva".

Además, Estrella se ha referido a la necesidad de "sumar esfuerzos para que la nueva Política Agraria Común no marque una línea negativa para el olivar jiennense, con un recorte de hasta el 22 por ciento en ayudas". En este punto, el delegado ha reclamado al Gobierno de España que "plante cara a unas medidas que pueden ser muy negativas y que, además, impiden la intervención de las comunidades autónomas en la gestión de esos fondos".

Por otro lado, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Mannuel Fernández, ha destacado que el informe "contribuye de forma sustancial al conocimiento y análisis de la evolución del sector". Ha añadido que el Gobierno de España es "plenamente conscientes de la importancia estratégica del sector oleícola, particularmente en provincias como Jaén, donde el olivar es motor económico, social y territorial".

Por ello, ha manifestado que las políticas públicas deben seguir orientadas a "apoyar la modernización del sector, la sostenibilidad ambiental, la innovación, la internacionalización, el relevo generacional y la urgente necesidad de que sea aprovechada la fuerza y el talento de las mujeres" todo ello, "siempre desde el diálogo con los y las profesionales y con el respaldo del conocimiento técnico y científico".