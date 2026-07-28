Los informes técnicos avalan el traslado en 2027 del Archivo Histórico Municipal de Jaén al anexo del Ruiz Jiménez

Visita a la futura sede del Archivo Histórico Municipal - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los informes técnicos han confirmado que el inmueble anexo al Colegio Ruiz Jiménez, que actualmente se encuentra abandonado y cuenta con aproximadamente 1.500 metros cuadrados, reúne las características necesarias para albergar en 2027 el Archivo Histórico Municipal y unificar así sus sedes.

La primera teniente de alcalde y concejala de Cultura y Turismo de Jaén, María Espejo (JM+), junto con el concejal de Medio Ambiente y Patrimonio, José María Cano (JM+), y técnicos municipales, han visitado el anexo, situado en la calle Molino de la Condesa.

La actuación, que cuenta con un presupuesto de un millón de euros, se financiará a través de los Fondos EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local), cofinanciados por la Unión Europea mediante los fondos Feder.

La concejala ha calificado la reubicación y reunificación del archivo como una "demanda histórica de la capital" y una "necesidad urgente" para resolver las deficiencias de las instalaciones actuales.

En este sentido, la edil ha detallado que el Archivo Histórico se ubica actualmente en el antiguo edificio del Banco de España, donde sufre una "grave insuficiencia de espacio y problemas de climatización".

Por su parte, el archivo administrativo, que custodia la documentación municipal de los últimos 30 años, se encuentra en el Palacio municipal, en una zona afectada por humedades y con informes que alertan del riesgo de inundaciones y daños irreparables.

Asimismo, el resto de la documentación que no cabe en estas dependencias permanece almacenada en una nave del Polígono Nuevo Jaén. Este depósito auxiliar, que custodia más de 4.000 metros lineales de documentos, carece de servicios básicos de luz y agua, y sufre filtraciones que ponen en riesgo los fondos.

La nueva sede "permitirá concentrar toda esta documentación y su conservación permanente en un solo espacio seguro y funcional", ha destacado Espejo.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente y Patrimonio, José María Cano, ha señalado que esta primera visita ha servido para conocer el estado de este edificio de tres plantas, el cual se encuentra "en muy buenas condiciones". Además, ha avanzado que el Consistorio se está planteando realizar una ampliación en el patio trasero del inmueble, que da a la calle Santa Úrsula.

Cano ha mostrado su satisfacción al asegurar que "por fin se va a dar solución a esta demanda histórica que lleva desde 1989 coleando con posibles ubicaciones frustradas que nunca se han materializado". Con la puesta en marcha de esta nueva sede, el concejal ha afirmado que el proyecto "será una realidad en 2027".