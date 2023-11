Los ingenieros andaluces y Más Industria presentan nuevas propuestas para incrementar el PIB industrial de Andalucía

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Superior de Ingeniería de Andalucía (Asian), que representa a más de 14.000 ingenieros superiores de toda Andalucía, y la asociación ciudadana Más Industria, que reúne a profesionales, empresarios, directivos y líderes de opinión de Andalucía, han presentado esta martes en Sevilla dos documentos en los que hacen un diagnóstico de la industria andaluza a la vez que formulan hasta un total de 99 propuestas para mejorar el PIB industrial de la región.

El primer documento, denominado 'La industria en Andalucía. Diez temas en diez años', examina la posición de Andalucía respecto a las regiones españolas, determinándose su posición y su "distancia" respecto a las regiones líderes en materias como la productividad, digitalización, creación de empresas o generación de valor.

En una nota de prensa, la Asociación explica que a partir de las evidencias obtenidas se han alcanzado 27 conclusiones, que señalan las "luces y sombras" de la industria andaluza, los avances logrados en la última década y los "retrocesos sufridos". Este documento está redactado por Arenal Grupo Consultor bajo la dirección de Mas Industria.

El otro, denominado 'Documento de Antequera', reúne noventa y nueve propuestas surgidas del debate sereno y contrastado entre los colegios profesionales de ingenieros superiores de Andalucía: desde la conectividad de los sistemas de transporte hasta la digitalización de las administraciones públicas, la economía del hidrógeno, las inversiones en industrias agroalimentarias o los trasvases hidráulicos.

Para llevarlas a cabo, sugiere cuatro claves: más concreción, más inversiones, mayor implicación de la administración como aliada del desarrollo económico e industrial e impulsar la colaboración público-privada. La creación de este documento ha exigido un año de trabajo por parte de Asian.

La presentación de ambos documentos ha estado a cargo de los presidentes de Asian, Fernando Yllescas, y de Más Industria, Aurelio Azaña, además de José Belís, de Arenal Grupo Consultor, equipo técnico que ha elaborado el informe diagnóstico.

Han explicado que "son la voz de los profesionales de la tecnología, la ingeniería y la industria donde se aglutina el talento de más de 14.000 profesionales que conocen el tejido económico e industrial de Andalucía y que aportan soluciones del día a día. Aspiramos a que la administración andaluza atienda nuestros argumentos y propuestas".

En referencia a las Unidades Aceleradoras de Proyectos que la Junta de Andalucía ha creado para activar el despegue de los grandes proyectos industriales, han dicho que "no serían necesarias si los procesos administrativos estuviesen adaptados a la realidad del siglo XXI. Aspiramos a que aumente la confianza en los promotores de proyectos y sus técnicos para desbloquear procedimientos mediante declaraciones responsables sumados a una buena cobertura del aseguramiento de la responsabilidad civil y a un control administrativo ex post para no dejar pasar ni una oportunidad que se acerque a la región para generar valor"

En cuanto al valor del sector industrial en comparación con otros sectores como el turismo o la construcción, han explicado, que "sin menoscabo de estos sectores que también deben aportar al desarrollo económico entendemos que tecnología e industria deben ser los sólidos pilares en los que se asiente la economía del futuro en Andalucía. Hay que pensar de una vez por todas a largo plazo y con visión de dejar a las próximas generaciones una región de primer nivel"

ANDALUCÍA PUERTA INDUSTRIAL DE EUROPA

Los responsables de Asian y Más Industria han coincidido también en una conocida aspiración del sector industrial, y es la de convertir a Andalucía en la Puerta Industrial de Europa. Y entre los principales argumentos señalan los siguientes: "los mejores profesionales, talento, recursos naturales, calidad de vida, sistema sanitario eficiente, costes laborales más bajos, clima, vivienda asequible, alta velocidad, buenas comunicaciones por tierra, mar y aire, entre otros.

Pero para aspirar a ser esa puerta, han destacado, "hay que tener una estrategia clara y a largo plazo, con un pacto político entre los partidos de Andalucía que dé confianza al inversor industrial"