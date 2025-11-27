Ingresa en prisión el dueño de la finca donde fue hallada una mujer muerta en una caravana en Motril (Granada)

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA

MOTRIL (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instrucción número 4 de Motril (Granada), este pasado miércoles en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el dueño de la finca donde apareció en julio de 2024 el cuerpo sin vida de una mujer de 47 años en una caravana con signos de violencia.

Está siendo investigado por un delito de homicidio como presunto autor material del crimen. Por el contrario, el juzgado ha dejado en libertad provisional, también investigado por un delito de homicidio, a la expareja de la fallecida, sin la adopción medidas cautelares, según han informado a Europa Press fuentes del TSJA después de que fuera detenido por encubrimiento.

Las dos detenciones se produjeron el pasado lunes tras una exhaustiva investigación policial llevada a cabo por agentes de la comisaría de Policía Nacional en Motril. El presunto autor material del crimen, de 65 años, es el dueño de la finca donde se encontraba la caravana y el otro, de 52, es expareja de la víctima.

Los hechos se remontan al mes de julio del año pasado, cuando la mujer fue encontrada muerta con contusiones y signos de una muerte violencia junto a una caravana en este paraje de Motril.

Desde la Asociación La Volaera de Granada lamentaron la muerte de la mujer, natural de Madrid, afirmando que sufría "una situación crónica de maltrato" y que contaban con diversos audios y mensajes de whatsapp que retrataban estas circunstancias, los cuales entregaron a la Policía.

A raíz de ello se detuvo a la pareja de la fallecida, que fue condenado por maltrato habitual hacia la víctima en el pasado pero sin indicios que apuntaran a que fuera el autor material del homicidio.