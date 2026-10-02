Ingresa en prisión el hombre acusado de apuñalar a su expareja en el barrio de La Chana, en Granada

Archivo - Juzgados de La Caleta, en Granada - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Granada ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por apuñalar presuntamente a su pareja en la barriada de La Chana.

Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que han precisado que el detenido se ha acogido a su derecho a no declarar y seguirá investigado por el delito de tentativa de homicidio o asesinato.

La calificación final de los hechos se irá determinando conforme avance la investigación judicial. La causa ha sido remitida a la Presidencia del Tribunal de Instancia para que decida el órgano de Violencia sobre la Mujer que continuará con la instrucción.

Los hechos tuvieron lugar este pasado miércoles, 30 de septiembre, en una zona próxima al centro de salud del barrio de La Chana en Granada capital en torno a las 13,30 horas.

El encausado que ahora ha sido enviado a prisión, un varón de 52 años, causó heridas con arma blanca a su expareja, una mujer de 60 años, por las que la víctima tuvo que ser hospitalizada y sometida a una intervención quirúrgica tras la cual su vida no corre peligro. El presunto agresor también se autolesionó.

Un día después, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, confirmó que los hechos se investigaban por parte de la Policía Nacional como un caso de violencia de género, y que agresor y víctima "habían sido pareja hasta hace unos meses". También explicó que ninguno tenía antecedentes penales ni estaban en el sistema Viogén.