Ingresa en prisión tras ser detenido en Linares (Jaén) cuando repartía cocaína a domicilio

JAÉN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Linares (Jaén) a un hombre de 40 años que repartía cocaína a domicilio. El arrestado ha ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial. En la operación, se han intervenido 740 gramos de cocaína, que una vez manipulada, adulterada y dividida en dosis, habría alcanzado un precio de unos 100.000 euros en el mercado ilícito.

Bajo la denominación de Operación Karma, la investigación comenzó a mediados del mes de mayo cuando se observó como el detenido, conocido por los investigadores, hacía uso de diferentes vehículos de gama media-alta sin que se le conociera actividad laboral, realizando numerosos desplazamientos diarios desde su domicilio hasta distintas ubicaciones de la ciudad.

Una vez recibía el pedido por teléfono, el detenido se desplazaba hasta los domicilios o puntos de encuentro indicados, haciendo entrega al comprador de la cantidad de droga que previamente le habían solicitado.

Durante la investigación, fue localizada una cochera de su propiedad, a la cual accedía a diario, siempre de forma rápida y vigilante, lo que hizo sospechar a los investigadores que podría ser el lugar donde preparara las dosis y ocultaba la droga.

Realizado registro de su domicilio y cochera, se interviene un total de 740 gramos de cocaína, 6.795 euros en billetes de curso legal, dos básculas de precisión, dos kilogramos de sustancia de corte, varias hojas manuscritas con anotaciones, un teléfono móvil, munición de arma corta y tres vehículos de gama alta.

También se localizó una prensa hidráulica de grandes dimensiones, que era utilizada para el prensado y empaquetado de la sustancia estupefaciente.