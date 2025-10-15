Inhospan prevé superar el 60% de exportaciones gracias a los incentivos de Andalucía Trade

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa Inhospan, especializada en la fabricación de maquinaria para el sector alimentario y de catering, está desarrollando un proyecto de ampliación y modernización con el apoyo de Andalucía Trade, que impulsa su crecimiento internacional mediante incentivos, con lo que esperan llegar a un 60% de exportaciones.

El gerente de la compañía, Javier Muñoz, ha señalado en una entrevista a Europa Press que estas ayudas han contribuido a la incorporación de equipos automatizados de última generación, como sistemas de corte y soldadura láser y plegado por CNC, con el objetivo de aumentar la capacidad productiva y reducir costes. "Buscamos producción a bajo coste, máxima tecnología y máxima eficiencia", ha subrayado.

Gracias al respaldo de Andalucía Trade, Inhospan prevé incrementar sus exportaciones hasta superar el 60%, frente al 30-35% actual. "El apoyo de la agencia ha sido clave para afrontar esta nueva fase, centrada en la modernización de los procesos y de la expansión internacional", ha señalado Muñoz.

La empresa también participa en un proyecto de internacionalización con la agencia ICEX, que facilita la adaptación de manuales técnicos y normativas para su entrada en nuevos mercados. Actualmente, Inhospan exporta a Estados Unidos, Canadá y distintos países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, Francia, Italia e Inglaterra.

En el ámbito industrial, la compañía destaca por sus líneas automáticas de fritura, sartenes basculantes y armas de elaboración de gran capacidad, con equipos capaces de producir hasta 1.200 kilos de producto frito por hora, destinados principalmente a la industria alimentaria y de precocinados.

De esta manera Muñoz ha subrayado que el valor diferencial de Inhospan radica en su tecnología eficiente en el uso de aceites y energía, lo que "optimiza los procesos y reduce costes de producción".

Por último, ha apuntado que la internacionalización del sector está "creciendo con fuerza" y ha valorado el papel de Andalucía Trade como "aliado estratégico" para las empresas andaluzas que apuestan por la innovación y la exportación