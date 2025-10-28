Inician el expediente para crear en Jaén un resort con áreas deportivas en el solar abandonado del parque acuático

El concejal de Patrimonio Municipal y Medio Ambiente, José María Cano en el solar del parque acuático - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

La Concejalía de Patrimonio de Jaén ha iniciado el expediente de solicitud de concesión demanial para los terrenos y edificaciones del antiguo parque acuático de Valdeastillas, una parcela de 65.000 metros cuadrados que permanecía abandonada desde 2011. El parque acuático fue impulsado en el mandato 2007-2011 y quedó sin terminar tras una inversión superior a los ocho millones de euros con cargo a los planes E del Gobierno

"Esta actuación supone el primer paso de un proceso que culminará con la licitación y adjudicación de la concesión demanial, con el objetivo de recuperar este espacio mediante un proyecto transformador que convertirá la zona en un gran resort ecoactivo, capaz de combinar turismo sostenible, regeneración ambiental y creación de empleo", ha señalado el concejal de Patrimonio Municipal y Medio Ambiente, José María Cano (Jaén Merece Más).

Cano ha subrayado que esta concesión demanial "supone un paso decisivo para reactivar un espacio degradado, transformándolo en un motor económico y turístico, con un enfoque plenamente sostenible y respetuoso con el entorno natural".

El proyecto, denominado Eco Active Resort Valdeastillas, prevé aprovechar más del 80% de las infraestructuras ya ejecutadas, integrando nuevas instalaciones con bajo impacto ambiental y alto valor turístico. El complejo incluirá 150 alojamientos en distintas tipologías --bungalós y minicabañas-- hasta zonas de acampada sostenible, piscinas renovadas, áreas deportivas, zonas verdes, espacios escénicos y un auditorio al aire libre destinado a acoger eventos culturales y de ocio durante todo el año.

"Además de su relevancia como destino turístico de interior, la actuación destaca por su contribución a la regeneración paisajística y forestal del entorno, la puesta en valor del patrimonio municipal y la creación de infraestructuras que diversificarán la oferta de alojamiento y actividades en el municipio", ha afirmado el edil.